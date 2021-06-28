Молодая жена Игоря Николаева резко ответила на вопрос фанатов о Королевой

Москва, 28 июня. Фанаты Игоря Николаева постоянно сравнивают его новую молодую жену с бывшей супругой Наташей Королевой. На днях новая избранница композитора не сдержалась и резко ответила публике.

С момент развода композитора Игоря Николаев с певицей Наташей Королевой прошло почти 20 лет. Однако поклонники автора песни «Выпьем за любовь!» все еще поднимают эту тему в блоге нынешней избранницы Николаева певицы Юлии Проскуряковой. Молодая супруга не сдержалась под натиском фанатов и резко высказалась об исполнительнице.

Инцидент произошел в рамках творческого вечера Николаева на фестивале «Жара». Юлия поблагодарила своего мужа за возможность выступить на большой сцене. Однако неожиданно для нее поклонники задали ей вопрос про Наташу Королеву. В итоге Проскурякова разразилась гневной тирадой.

«Наташа - прекрасная артистка! Наверняка она тоже приняла участие в «Жаре» (музыкальный фестиваль, — прим. ред.), но почему я все время должна отвечать на вопросы, где она будет, а где нет? Я же не менеджер и не ее директор. Задавать такие вопросы надо точно не мне и не под постом о премьере моей песни», — ответила 38-летняя певица на бестактный комментарий своей подписчицы.

Напомним, ранее певица Наташа Королева отпраздновал свой 48-й день рождения с размахом в одном из роскошных ресторанов Москвы. При этом главным подарком для звезды стал приезд ее мамы Людмилы Порывай из Майами.