Киев, 28 июня. Президент Украины Владимир Зеленский попал в центр очередного скандала — в День Конституции Украины «слуги народа» устроили демарш перед телекамерами.

Перед началом заседания, приуроченного к украинскому государственному празднику, сразу двое «слуг народа» встали перед Зеленским в футболках с красноречивыми надписями: «ЗЕ — убийца Конституции». Так украинские политики раскритиковали политику администрации Зеленского, которая под видом демократических реформ, фактические разрушила в стране системы образования и здравоохранения.

Опозорили Зеленского экс-прокурор Виктор Шишкин и националист, борец за «украинскую Украину» по имени Степан Хмара. Сам президент по завершении стихийной акции выступил с речью, в которой обвинил Евросоюз в нежелании помогать Киеву на пути в демократический Запад. Брюссель и Вашингтон ограничились словесными обещаниями, но реальной помощи от них жители Украины не получили, подчеркнул украинский лидер.

Риторика Зеленского вызывает критику как на Украине, так и за рубежом. Недавнее обращение президента Украины к кандидатам в канцлеры ФРГ в преддверии выборов в бундестаг авторитетный немецкий политолог Александр Рар назвал политической истерикой.