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Зеленский ввел налог на Google, Facebook и Viber

  /   Обновлено: 28 июня 2021 20:47
Политика
Зеленский ввел налог на Google, Facebook и Viber
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 28 июня. Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон о налогообложении компаний, предоставляющих электронные услуги. Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

Согласно закону, теперь иностранные компании, которые поставляют физическим лицам на территории Украины электронные услуги, будут облагаться 20-процентным НДС. Речь идет о таких организациях, как Google, Facebook и Viber. Их внесли в перечень налогоплательщиков.

Ранее Зеленский попросил Верховную раду неотложно приступить к рассмотрению проекта закона о большом государственном гербе. Он заявил, что в этом вопросе необходимо «наконец-то поставить точку».

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