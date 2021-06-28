Зеленский ввел налог на Google, Facebook и Viber

Киев, 28 июня. Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон о налогообложении компаний, предоставляющих электронные услуги. Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

Согласно закону, теперь иностранные компании, которые поставляют физическим лицам на территории Украины электронные услуги, будут облагаться 20-процентным НДС. Речь идет о таких организациях, как Google, Facebook и Viber. Их внесли в перечень налогоплательщиков.

Ранее Зеленский попросил Верховную раду неотложно приступить к рассмотрению проекта закона о большом государственном гербе. Он заявил, что в этом вопросе необходимо «наконец-то поставить точку».