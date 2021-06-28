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Премьера электрокара Honda Prologue состоится в 2024 году

  /   Обновлено: 28 июня 2021 20:36
Экономика
Премьера электрокара Honda Prologue состоится в 2024 году
hondanews.com  /  Honda Motor

Токио, 28 июня. Японский производитель Honda анонсировал новый электромобиль Prologue. Транспортное средство разработают в рамках альянса с General Motors.

Согласно полученной информации, премьера электрического кроссовера Honda Prologue состоится в 2024 году. Далее появится модификация под брендом Acura. Обе модели построят на платформе Ultium, которая будет представлена корпорацией General Motors, передает «Коммерсантъ».

Honda станет отвечать за оформление нового продукта, электронные системы безопасности Sensing и настройки. Электрические кроссоверы Honda и Acura будут выпускать для авторынка Северной Америки. Позже японский производитель представит глобальные модели транспортных средств на новой платформе e:Architecture собственной разработки.

Корпорация Honda ранее представила самую технологичную и продвинутую версию Civic. Дизайн автомобиля выполнен в духе минимализма. В машине появилась цифровая приборная панель.

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