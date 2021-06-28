Эксперт Антонов озвучил перспективы биржи в ближайшее время

Москва, 28 июня. Главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов поделился своим мнением о текущих трендах на фондовом рынке.

Специалист считает, что отечественная биржа продемонстрировала на предыдущей неделе более слабую динамику по сравнению с западными конкурентами. Торговая площадка столицы прибавила меньше процента, в то время как индекс S&P 500 вырос на 2,9%.

Серьезное влияние на ситуацию в России оказали новые меры, оглашенные по пошлинам в отношении металлургических компаний. После этих новостей их акции серьезно просели. Об этом пишет «Прайм».

Тем не менее, Антонов убежден в долгосрочности тенденции роста цен на металл, поэтому через некоторое время металлурги должны восстановить позиции. Обратным сигналом, по мнению эксперта, будет являться ход Федеральной резервной системы на повышение базовой ставки.

Аналитик также акцентирует внимание на начале отпускного сезона, что традиционно влияет на объем торгов и снижение инвесторской активности. Он называет текущую ситуацию за рубежом нейтральной. ОПЕК+, полагает Антонов, нарастит добычу нефти, чтобы «урвать кусок» у производителей сланца из США. Эксперт предлагает присмотреться к акциям «Газпромнефти», а в краткосрочном периоде обратить внимание на «Роснефть».

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