Звезда фильма «Москва слезам не верит» Алентова попала в больницу

Москва, 28 июня. Народную артистку России Веру Алентову доставили в одну из московских клиник. Известно, что у кинозвезды взяли анализ на коронавирус нового типа.

Медики ожидают результатов теста звезды фильма «Москва слезам не верит» на COVID-19, сообщает РЕН ТВ. Пока неизвестно, в каком состоянии была госпитализирована 79-летняя актриса. В семье Алентовой до этого был зафиксирован коронавирус нового типа. Его выявили у ее мужа, режиссера Владимира Меньшова. Кинематографист переносит болезнь в легкой форме.

Ранее стало известно о госпитализации популярной певицы МакSим. Звезда уже несколько дней находится в состоянии медикаментозной комы. Пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская в эксклюзивном комментарии ФАН назвала ее текущее состояние тяжелым, но стабильным.