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Американские фондовые индексы сдали позиции после новых рекордов

  /   Обновлено: 28 июня 2021 20:41
Экономика
Американские фондовые индексы сдали позиции после новых рекордов
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Нью-Йорк, 28 июня. Индексы фондового рынка США S&P 500 и Nasdaq снизились после того, как достигли новых максимумов в начале сессии, свидетельствуют данные торговых площадок.

S&P 500 потерял 0,1%, снизившись до 4280,42 пункта. Схожим образом повел себя Nasdaq, упавший на 0,7%, до 14 461,54 пункта. Находится под давлением и Dow Jones. В ходе торгов он сократился на 0,39% и составил 34 299 пункта.

Импульсом к росту рынка послужили новости о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер модернизации инфраструктуры. Однако в центре внимания инвесторов на этой неделе находятся данные о безработице в США за июнь, которые министерство труда опубликует 2 июля. По прогнозу экспертов, уровень безработицы должен снизиться на 0,1 процентного пункта — с 5,8% в мае до 5,7% по итогам текущего месяца.

Московская биржа с 1 июля начнет торги с акциями еще 29 иностранных компаний, в том числе Citigroup, Charles Schwab и American Express. Таким образом, число иностранных эмитентов на площадке увеличится до 173 позиций.

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