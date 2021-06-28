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В Эквадоре могут легализовать аборты в случае изнасилования

Латинская Америка
В Эквадоре могут легализовать аборты в случае изнасилования
pixabay.com  / 

Кито, 28 июня. Управление омбудсмена Эквадора представит законопроект о легализации абортов в случае изнасилования на рассмотрение Национальной ассамблеи страны. Об этом сообщает организация «Женщины за перемены» (Mujeres por el Cambio) на своей странице в Twitter.

Проект предусматривает разработку Конституционным судом в течение двух месяцев свода законов, гарантирующих доступ женщин к законным процедурам добровольного прерывания беременности, если она наступила в результате изнасилования.

Управление защитника подчеркивает, что нормативный акт был разработан при участии «феминистских организаций, социальных группировок, общественных институтов и гражданского общества в целом».

Законопроект, согласно его создателям, поддерживает такие основополагающие принципы, как самостоятельность в процессе принятия решений, комплексная помощь, добрая воля и качественный уход по отношению к девочкам, подросткам и женщинам, которые находятся в таком положении.

В случае принятия проекта добровольное прерывание беременности в результате изнасилования будет признано правом женщин, так как это будет входить в свод конституционных законов.

В нормативном акте будут четко прописаны обязательства государства по предоставлению комплексной помощи, гарантированию своевременного и эффективного доступа к услугам в области здравоохранения и правосудия.

Также в законопроекте подчеркивается, что государство обязано осуществлять любые действия, чтобы обеспечить женщинам «медицинскую, правовую и психосоциальную помощь, необходимую для возмещения ущерба от изнасилования и нежелательной беременности».

В апреле 2021 года по решению Конституционного суда в Эквадоре впервые декриминализовали аборты в случае, если женщина стала жертвой изнасилования. По данным омбудсмена, в Эквадоре каждый день шесть молодых девушек делают аборт. При этом 80% случаев беременности среди девушек моложе 14 лет наступают именно в результате сексуального насилия.

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