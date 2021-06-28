В Эквадоре могут легализовать аборты в случае изнасилования

Кито, 28 июня. Управление омбудсмена Эквадора представит законопроект о легализации абортов в случае изнасилования на рассмотрение Национальной ассамблеи страны. Об этом сообщает организация «Женщины за перемены» (Mujeres por el Cambio) на своей странице в Twitter.

Проект предусматривает разработку Конституционным судом в течение двух месяцев свода законов, гарантирующих доступ женщин к законным процедурам добровольного прерывания беременности, если она наступила в результате изнасилования.

5️⃣Exigencias del Movimiento de Mujeres y Feministas para el proyecto de Ley que garantice el acceso al #AbortoPorViolación



????Documento completo en https://t.co/6g2j3bMk2R



????⬇️ pic.twitter.com/sjrZBZkPhq — Surkuna???? (@SurkunaEc) June 25, 2021

Управление защитника подчеркивает, что нормативный акт был разработан при участии «феминистских организаций, социальных группировок, общественных институтов и гражданского общества в целом».

Законопроект, согласно его создателям, поддерживает такие основополагающие принципы, как самостоятельность в процессе принятия решений, комплексная помощь, добрая воля и качественный уход по отношению к девочкам, подросткам и женщинам, которые находятся в таком положении.

Boletín | La #DefensoríaDelPueblo entrega a la @AsambleaEcuador el proyecto de ley para garantizar el #Derecho a la interrupción del embarazo por violación en #Ecuador. Más detalles: https://t.co/zmpOkYtWrF pic.twitter.com/8JK4Z1NbJv — DefensoríadelPueblo (@DEFENSORIAEC) June 27, 2021

В случае принятия проекта добровольное прерывание беременности в результате изнасилования будет признано правом женщин, так как это будет входить в свод конституционных законов.

В нормативном акте будут четко прописаны обязательства государства по предоставлению комплексной помощи, гарантированию своевременного и эффективного доступа к услугам в области здравоохранения и правосудия.

????Mañana lunes

⌚12 am

????Asamblea Nacional



????Todas vigilante en el proceso de la entregará del proyecto de Ley de Interrupción voluntaria de aborto en casos de violación por parte de @DEFENSORIAEC

Este derecho lo conseguimos todas para todas.#EsLey #AbortoPorViolación pic.twitter.com/R6mKkvLLqs — MUJERES X EL CAMBIO (@MujeresEcuadorN) June 27, 2021

Также в законопроекте подчеркивается, что государство обязано осуществлять любые действия, чтобы обеспечить женщинам «медицинскую, правовую и психосоциальную помощь, необходимую для возмещения ущерба от изнасилования и нежелательной беременности».

В апреле 2021 года по решению Конституционного суда в Эквадоре впервые декриминализовали аборты в случае, если женщина стала жертвой изнасилования. По данным омбудсмена, в Эквадоре каждый день шесть молодых девушек делают аборт. При этом 80% случаев беременности среди девушек моложе 14 лет наступают именно в результате сексуального насилия.