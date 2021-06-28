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В «Деловой России» дали оценку предложениям бизнес-омбудсмена Бориса Титова

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Экономика
В «Деловой России» дали оценку предложениям бизнес-омбудсмена Бориса Титова
Пресс-служба университета «Синергия»  / 

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложит восемь способов помощи малому и среднему бизнесу в ежегодном докладе президенту РФ Владимиру Путину. Среди них — идея компенсировать простой работников в нерабочие дни или локдауны за счет государства, а также ввести мораторий на повышение кадастровой стоимости до 2022 года.

С просьбой оценить своевременность и эффективность предложений омбудсмена ФАН обратился к Дмитрию Панову, координатору общественной организации «Деловая Россия» по Северо-Западному федеральному округу.

Дмитрий Панов дал оценку предложениям бизнес-омбудсмена Бориса Титова
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Так, эксперт отметил, что сейчас перед предприятиями стоит задача не только восстановить потери, полученные в период локдауна, но и выполнить обязательства по возврату оказанных государством мер поддержки. В этой связи абсолютно логичным кажется решение продлить данные сроки, захватив не только этот, но и следующий год.

«Все отрасли по-разному, на самом деле, компенсируют себе эти потери, ведь у них разная доходность. Сейчас самое главное — сохранить занятость и не допустить, чтобы предприятия малого и среднего бизнеса покинули рынок. Потому что сегодня экономическая ситуация в стране не позволяет масштабными темпами наращивать новые взамен утраченных», — рассуждает Дмитрий Панов.

Помочь продержаться таким компаниям, несмотря на инфляцию, способна заморозка всех взносов, которые должны быть уплачены предпринимателями. Также, признается общественный деятель, хорошим решением станет и компенсация стоимости ПЦР-тестов, ведь для организаций, тестирующих сотрудников изо дня в день, это становится серьезной финансовой нагрузкой.

«Сейчас нужно максимально позволить восстановиться тем предприятиям (уже получившим господдержку. — Прим. ФАН), потому что именно от их восстановления зависит дальнейшее наполнение как регионального, так и федерального бюджета. Это очень важный момент, и я поддерживаю тезисы, которые сообщил Борис Юрьевич», — заключает Дмитрий Панов.

Ранее в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» представители петербургского делового сообщества высказались о том, как решают задачу обязательной вакцинации своих сотрудников. По признанию гендиректора группы компаний «Теремок» в Санкт-Петербурге Виталия Свидовского, эффективность показывают система поощрений и регулярная просветительская работа.

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Все новости / Экономика / В «Деловой России» дали оценку предложениям бизнес-омбудсмена Бориса Титова
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