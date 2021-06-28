Астрологический прогноз на июль от Элеоноры Гинзбург

Заглянуть в будущее желают если не все, то многие. Перед важным событием, сделкой или в неопределенной ситуации люди нет-нет, да обращаются к астрологическим прогнозам. ФАН решил узнать, что говорят звезды о втором летнем месяце. Астролог Элеонора Гинзбург рассказала, что ждет знаки зодиака в июле.

Овен

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Для первого знака в зодиакальном круге июль пройдет под эгидой любви и романтики. Причем овнам не придется проявлять инициативу, по счастливой случайности удача сама приплывет в руки к «барашкам». Несмотря на возможность довольно радостного амурного периода, представителям огненной стихии не стоит быть слишком легкомысленными с деньгами. По мнению астролога, с финансами стоит быть очень аккуратными вплоть до середины июля. А во второй половине летнего месяца следить придется уже за самими собой.

«Во второй половине месяца нужно следить за общением с людьми. Социальные взаимодействия могут быть сложными, не исключены некоторые конфликты, возможно, с соседями. В любом случае это — не очень близкие люди, но которые находятся рядом», — говорит Гинзбург.

Телец

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Для тельцов первый месяц лета оказался не из простых. Увы, трудности продолжатся и в июле. Однако, как полагает астролог, потерпеть нужно будет немного, «буквально полмесяца — до 17 или 18 числа».

Элеонора Гинзбург также предостерегает тельцов от необдуманных решений.

«Нужно быть очень осторожными в плане принятия всех личных решений, в том числе и с финансами, в этом плане нужно быть очень внимательными», — отмечает астролог.

Близнецы

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В жизни близнецов идет очень важный период, причем, по словам эксперта по звездам, он не ограничивается одним месяцем, а продлится вплоть до конца года. Сейчас важно заниматься собой, своим собственным развитием. Близнецы должны идти своим путем.

«И не обращать внимания на то, есть рядом партнер или нет. Если партнер хочет идти рядом, он будет рядом», — добавила собеседница ФАН.

Довольно неплохая ситуация ждет близнецов с финансами, однако спрогнозировать доход будет сложно, так как это будет зависеть от начальства. Июль сулит представителям этого знака много общения с людьми, не исключены поездки.

«Дальних, скорее всего, вылазок не предвидится, а на автомобиле или поезде вполне могут быть. В этот период у близнецов может начаться карьерный рост, который продлится вплоть до 2022 года», — говорит астролог.

Рак

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Вопрос с финансами в июле раков будет волновать мало, так как здесь все складывается как нельзя лучше. До середины месяца стоит быть аккуратнее с друзьями, кто-то из так называемых друзей может оказаться не очень хорошим человеком.

«Не нужно влезать ни в какие авантюры. Не стоит сильно доверять друзьям. Во второй половине месяца ракам следует следить за своим психоэмоциональным состоянием, чтобы не возникало депрессий, сильных переживаний. С одной стороны, им показано уединение, осмысление. С другой стороны, если они чувствуют, что сами не справляются, лучше обратиться к специалисту и не сидеть в одиночестве и не переживать», — говорит Гинзбург.

Относительно личной жизни июль для раков пройдет довольно нейтрально. У представителей этого знака зодиака не исключены дальние путешествия, если позволит общая эпидемиологическая обстановка в мире.

Лев

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Интересным месяцем июль обещает стать для львов. Здесь могут появиться любовные, романтические отношения. С 22 июля начинается период львов, когда представители этого знака зодиака войдут в расцвет.

«Львы сейчас очень энергичны, страстны, романтичны, активны. В личной жизни с партнером могут быть некоторые сложности. Может быть, какие-то львы захотят еще каких-то приключений, знак достаточно активный в этом плане, и второй половинке это может не понравиться», — отмечает астролог.

В карьере у львов до середины месяца могут возникнуть сложности в отношениях с начальством, с продвижением. Элеонора Гинзбург советует быть аккуратными. Во второй половине месяца стоит очень внимательно смотреть на друзей, на общественную деятельность, и лучше не вовлекаться в сомнительные проекты, в сомнительные отношения с друзьями.

Дева

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Девам второй летний месяц не сулит особых перемен в денежном плане, здесь, по словам, астролога, ситуация нейтральна. В это время представителям шестого зодиакального круга нужно кинуть все силы на создание карьеры. Довольно тяжелым обещает быть вторая половина июля.

«Девам нужно развиваться в профессиональном плане, брать новые высоты. Со второй половины месяца у них начинается довольно тяжелый период, он длительный — полгода или даже девять месяцев. Может получиться так, что им придется взять на себя большую ответственность, они бы и не хотели, но им придется и работать, и тащить, но в этом они будут расти. Этот период нужно перетерпеть. Будет поставлена высокая планка и огромный объем работы. Этого вряд ли возможно избежать», — говорит астролог.

В это время неплохо будут развиваться партнерские, супружеские отношения. Путешествия в первой половине месяца лучше отложить, а во второй ситуация в этом плане выстраивается более нейтрально.

Весы

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Если весы решили в первой половине июля отправиться в путешествие, то сомневаться не стоит, но нужно торопиться. Во второй половине месяца с дальними поездками могут возникнуть различные сложности, в том числе связанные и с текущей эпидемиологической обстановкой. Поэтому астролог советует все хорошенько обдумать.

Неплохо складывается у весов и финансовый аспект, это достигается путем четкого планирования, подсчета и распределения денежных средств. В партнерских отношениях знаки воздуха будут проявлять дипломатию, здесь, по словам астролога, все гармонично, хорошо, будет баланс. А вот в карьере ситуация может развиваться несколькими путями.

«Может выпасть какая-то удачная карта, которую нужно будет просто взять. Если они слишком держатся за какое-то место на работе, то они могут его потерять. Не держаться за то, что есть, и принимать то, что дается, не раздумывая. Такой политики стоит придерживаться весам», — говорит Гинзбург.

Июль приготовил весам много интересных встреч с друзьями, много общения. Возможна даже романтическая история в дружеской среде.

Скорпион

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На передний план в июле у скорпионов выходят финансы. По словам астролога, этому знаку зодиаку придется отдавать, вкладывать, тратить денежные средства и вряд ли что-то будет оставаться на руках. Однако не стоит пугаться, для самих скорпионов такая ситуация будет приемлемой, и они спокойно это перенесут. В других сферах водному знаку нужно проявить внимательность и аккуратность.

«В первой половине месяца у скорпионов могут возникнуть проблемы в партнерских, супружеских отношениях и юридических делах. Во второй половине месяца скорпионам нужно избегать любых авантюр, рисков для жизни и здоровья, исключить экстрим, не стоит также вовлекаться в рисковые инвестиции. Очень будет хотеться вложиться во что-то, но пока лучше этого не делать. Нужно немного подождать. Это также касается и интимных отношений», — предупреждает Гинзбург.

По ее прогнозу, ту любовную связь, которая может возникнуть в этот период, будет тяжело разорвать.

Вторая половина месяца сдобрена активным общением. Затормозится ситуация с недвижимостью, возникнут препятствия, задержки, которые нужно перетерпеть. Неплохо разворачиваются отношения с детьми, открывается творческий потенциал. На работе много интересных задач.

Стрелец

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В первой половине месяца работа и здоровье у стрельцов окажутся в группе риска. Астролог не рекомендует надрываться на работе, лучше следить за здоровьем. Вторая половина месяца порадует представителей этого знака зодиака качественным улучшением финансов на полгода вперед. Но потом эта ситуация может быть омрачена сложностями в партнерстве.

«Это касается длительных отношений. Может возникнуть некая необходимость узаконить их, но, если это произойдет, в дальнейшем будет очень тяжело из этого выбраться. Поэтому здесь нужно трижды подумать, вступать ли в официальные отношения или нет», — говорит Гинзбург.

Та же ситуация касается и любых юридических договоренностей, официальных документов и прочего. Очень неплохо обстоят дела у стрельцов с недвижимостью. Не исключены романтические путешествия.

Козерог

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В первой половине месяца астролог прогнозирует козерогам сложную, но стабильную финансовую ситуацию, трудности есть, есть некие ограничения, могут быть задержки денежных поступлений, препятствия, но, уверяет астролог, стабильность присутствует.

В первую половину месяца следует внимательно относиться к личным взаимоотношениям.

«Могут возникать с близкими не очень хорошие ситуации, но при этом в интимной сфере напор и энергия присутствуют. Аккуратнее стоит быть с влюбленностями, с детьми могут быть сложные взаимодействия, могут возникать конфликты», — говорит Элеонора Гинзбург.

Со второй половины месяца у козерогов выходят на передний план работа и здоровье. Нужно сосредоточиться на общем состоянии организма. В карьере ситуация разворачивается нейтрально, но, несмотря на это, стоит обратить внимание на текущие, рутинные задачи.

Астролог также добавила, что со второй половины месяца козероги, несмотря на все трудности, смогут ощутить свет впереди, направление, им будет легче в духовном плане.

Водолей

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Июль порадует водолеев хорошей финансовой ситуацией. Не исключены романтические отношения, однако с любовью стоит быть настороже ближе к концу месяца.

«Во второй половине июля может возникнуть какая-то сложная влюбленность, нужно быть внимательными, но, в принципе, если вторая половинка уже есть и если это почти сформировавшиеся отношения, то там будет все хорошо, интенсивно», — говорит астролог.

Июль также сулит водолеям много общения, взаимодействия, споров, но и приятных моментов тоже будет достаточно.

Рыбы

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Наверное, самым удачным месяцем июль обернется для рыб. В карьере заключительный знак зодиакального круга ждет непременный успех.

«Июль — очень хороший месяц для рыб, у них может быть повышение авторитета, влияния, успех свой. Но в связи с этим будет и очень много работы», — отмечает астролог.

Второй летний месяц хорошо скажется для рыб в плане творчества, общения с детьми. Также, по мнению Гинзбург, не исключены романтические истории на работе.

Пока любители гороскопов с нетерпением ждут июля, астролог Яна Ваганова составила прогноз удачи на текущую неделю. Эксперт рекомендует не начинать неделю с романтических отношений.