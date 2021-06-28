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Голос народа: Зеленский развалит Украину, как Горбачев СССР

Весь мир
Голос народа: Зеленский развалит Украину, как Горбачев СССР
Федеральное агентство новостей  / 

На Украине отмечают День конституции, которая была принята 25 лет назад. Свое отношение к главному своду законов страны и к ситуации в целом выразили и украинские граждане. Люди считают, что президент Владимир Зеленский развалит Украину, как Михаил Горбачев Советский Союз.

28 июня на Украине отмечают государственный праздник — День конституции. 25 лет назад, спустя почти сутки непрерывной работы Верховная рада приняла и ввела в действие главный свод законов страны. Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и иные нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей, однако, как заявляют жители страны, она просто не работает.

Так, например, Елена из Херсонской области заявила, что по конституции Украина является социальным государством. Но в реальности получается так, что власти бросили людей на произвол судьбы.

«Вы знаете, я не праздную День конституции Украины. Для меня это не праздник, а день скорби. Нормы конституции не исполняются: у нас должно быть социальное государство, но никто социальные проблемы людей не решает. Должна быть бесплатная медицина. Я получаю пенсию по инвалидности в размере 2 тыс. гривен. Сейчас мне нужно делать операцию на сердце. Скажите, как мне жить, чему радоваться? Я бы сегодня зажгла бы свечку, чтобы видели, как наше правительство соблюдает конституцию. Ничего не исполняется», — сказала жительница Херсона.

Голос народа: Зеленский развалит Украину, как Горбачев СССР
Федеральное агентство новостей  / 

В свою очередь, Мария из Одесской области заявила, что если Владимир Зеленский будет продолжать занимать пост главы государства, то он развалит Украину, как Михаил Горбачев СССР.

«Мне 73 года. Я пришла к выводу, что при Горбачеве распался Советский Союз, а при Зеленском точно распадется Украина. Горбачев хоть говорить умел. А на этого смотришь: сморщенный лоб и бессвязная речь. Я голосовала за Зеленского во втором туре президентских выборов. Когда он сказал про приговор Порошенко, я хлопала в ладоши. Но что мы видим сегодня? Порошенко процветает. А при Зеленском стало хуже, чем при Порошенко. Я вам точно говорю, если Зеленский побудет президентом еще два года, то Украина распадется», — рассказала пенсионерка.

Голос народа: Зеленский развалит Украину, как Горбачев СССР
Федеральное агентство новостей  / 

По словам пенсионерки, Зеленский не оправдал возложенные на него надежды. Она добавила, что молодое поколение украинцев не верит в будущее страны, поэтому ищет спасения за границей.

«Я думаю, что Михаила Горбачева, Станислава Шушкевича и Леонида Кравчука нужно судить за то, что они сделали. К чему мы сейчас пришли? Как мы жили: образование и медицина были бесплатными. Раньше мы лучше жили. Сейчас у людей нет работы, все уезжают за границу. В городском транспорте все только о Зеленском и говорят. Но в отрицательном ключе. Я не знаю, откуда у него такой высокий рейтинг», — резюмировала украинка.

Ранее российский сенатор Сергей Цеков заявил, что Украину нужно отучить от излишней любви к Соединенным Штатам и НАТО. По его словам, только так получится спасти от разрушения соседнюю страну.

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украина зеленский конституция
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