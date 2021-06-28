Apple объявила дату премьеры фантастического сериала «Основание»

Вашингтон, 28 июня. Стриминг-сервис Apple TV+ анонсировал осенний релиз сериала «Основание» — многосерийной экранизации цикла романов американского фантаста Айзека Азимова.

Премьера высокобюджетного шоу от Apple TV+ запланирована на 24 сентября. Об этом стало известно из нового трейлера, в котором также были раскрыты некоторые детали сериала «Основание».

События развернутся в галактике будущего, незадолго до падения империи. Главному герою, ученому Гэру Сэлдону, предстоит создать организацию под названием «Основание». Ее задача — восстановить цивилизацию после неминуемой катастрофы.

Главные роли в новой премьере от Роли в проекте Apple TV+ исполнили популярные британские актеры Ли Пейс («Хоббит»), Джаред Харрис («Чернобыль», «Террор») и Т"Ниа Миллер («Годы»). Шоураннером сериала стал Дэвид С. Гойер, ответственный за сценарий блокбастеров «Человек из стали» и «Темный рыцарь».

Стоит отметить, что сериал «Основание» — проект не только с интригующим сюжетом, но и сложной производственной судьбой. Долгострой должен был выйти на канале HBO, который планировал доверить сценарий шоу Джонатану Нолану, автору «Мира Дикого Запада». Однако в 2018 году планы телесети изменились, а проект отложили на полку вплоть до передачи прав на экранизацию платформе Apple TV+.

Другой, не менее ожидаемый блокбастер «Дюна» Дени Вильнева вновь сменил дату релиза. Премьера научно-фантастической картины в мировом прокате состоится 22 октября.