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Владимирский суд вынес приговор посреднику во взятке экс-заместителю губернатора

  /   Обновлено: 28 июня 2021 19:35
Происшествия
Владимирский суд вынес приговор посреднику во взятке экс-заместителю губернатора
pixabay.com  /  Ichigo121212

Владимир, 28 июня. Суд вынес приговор в отношении посредника по передаче взятки бывшему заместителю губернатора Владимирской области. Ему назначили пять лет условного наказания.

Мужчину обвиняли по статье о посредничестве во взяточничестве. Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый получил распоряжение от экс-заместителя губернатора Владимирской области Дмитрия Хвостова о получении денег от бизнесмена, занимающегося строительством. Фигурант забрал 10 миллионов рублей в качестве взятки, после чего денежные средства передали Хвостову.

В суде москвич признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему условное наказание в виде пяти лет. Ранее был осужден Хвостов. Его приговорили к 12 годам тюрьмы со штрафом в размере 40 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на три года.

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суд взятка владимир
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