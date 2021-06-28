Владимирский суд вынес приговор посреднику во взятке экс-заместителю губернатора

Владимир, 28 июня. Суд вынес приговор в отношении посредника по передаче взятки бывшему заместителю губернатора Владимирской области. Ему назначили пять лет условного наказания.

Мужчину обвиняли по статье о посредничестве во взяточничестве. Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый получил распоряжение от экс-заместителя губернатора Владимирской области Дмитрия Хвостова о получении денег от бизнесмена, занимающегося строительством. Фигурант забрал 10 миллионов рублей в качестве взятки, после чего денежные средства передали Хвостову.

В суде москвич признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему условное наказание в виде пяти лет. Ранее был осужден Хвостов. Его приговорили к 12 годам тюрьмы со штрафом в размере 40 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на три года.