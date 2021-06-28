Захарова заявила, что действия Чехии подтверждают ее статус недружественной страны

Москва, 28 июня. Правительство Чехии каждым заявлением и действием только подтверждает статус недружественного для Российской Федерации государства.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, невозможно понять, что происходит в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения.

«Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Чехия потребовала от России компенсации ущерба, причиненного на фоне взрывов на военных складах во Врбетице. Прага хочет получить от Москвы 25,5 млн евро.