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Захарова заявила, что действия Чехии подтверждают ее статус недружественной страны

  /   Обновлено: 28 июня 2021 19:29
Политика
Захарова заявила, что действия Чехии подтверждают ее статус недружественной страны
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 28 июня. Правительство Чехии каждым заявлением и действием только подтверждает статус недружественного для Российской Федерации государства.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, невозможно понять, что происходит в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения.

«Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Чехия потребовала от России компенсации ущерба, причиненного на фоне взрывов на военных складах во Врбетице. Прага хочет получить от Москвы 25,5 млн евро.

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