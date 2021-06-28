Владимир Путин подписал закон о кредитах для регионов

Москва, 28 июня. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении регионам бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты.

Документ также предусматривает перенос с 1 октября на 15 сентября предельного срока внесения в Госдуму проекта федерального бюджета. Как заявлял премьер-министр Михаил Мишустин, принятие бюджета в более ранние сроки создаст для регионов большую предсказуемость и поможет им в формировании собственных бюджетов.

Согласно закону, федеральные субъекты смогут получать кредиты за счет бюджета не более чем под 3% годовых для финансирования инфраструктурных проектов. Отбором проектов, которые будут финансироваться за счет федеральных займов, займется правительство.

Владимир Путин ранее внес изменения в федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле. Кроме того, президент отменил репатриацию валютной выручки для несырьевых экспортеров.