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В России появится Центр компетенций и обслуживания предприятий ОПК

Экономика
В России появится Центр компетенций и обслуживания предприятий ОПК
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 28 июня. ПСБ и госкорпорация «Росатом» подписали меморандум о намерениях, согласно которому стороны договорились о создании межотраслевого Центра компетенции и обслуживания предприятий ОПК.

Главная задача центра — оказание компаниям ОПК консультационных услуг по аутсорсингу бухгалтерского и кадрового учета, передают «Ветеранские вести». Кроме того, в рамках организации предприятиям будут предлагать комплексные решения по внедрению импортонезависимых систем.

Таким образом, ПСБ и Росатом решили объединить усилия для содействия ОПК в решении поставленных целей по цифровизации отрасли, подчеркнул руководитель департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров. Преимуществом совместного проекта, по его словам, является понимание потребностей оборонно-промышленного комплекса России.

Заместитель гендиректора по экономике и финансам Росатома Илья Ребров, в свою очередь, отметил, что государственная корпорация обладает практическим опытом в решении задач по улучшению управляемости, прозрачности и эффективности бизнеса. Опыт показал успешное внедрение корпоративных шаблонов, информационных систем и аутсорсинга.

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