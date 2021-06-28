Капитан 1 ранга рассказал о реальном исходе схватки эсминца Defender с ВМФ РФ

Москва, 28 июня. Британский эсминец HMS Defender будет разгромлен в реальном противостоянии с Черноморским флотом России, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Позорный для Королевского флота Великобритании инцидент с эсминцем Defender, который вторгся в территориальные воды РФ, но был быстро изгнан оттуда российским сторожевым кораблем и бомбардировщиком Су-24М, заставил встрепенуться британские СМИ. Как сообщает издание «ПолитРоссия», журналисты Daily Mail в своем материале пришли к выводу, что корабль ВМС Британии обладает лучшей в мире бортовой системой ПВО, и он был способен сбить, без малого, 20 российских самолетов и потопить едва ли не больше патрульных кораблей, прежде чем сам пошел бы ко дну. При этом свои невероятно оптимистичные выводы британцы подкрепляют тем фактом, что береговая охрана и силы Черноморского флота РФ требовали у британского капитана сменить курс шесть раз.

Однако, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков придерживается другого мнения и считает подобные заявления британской прессы столь же громкими, сколь и далекими от реальности. По словам эксперта, в реальной боевой обстановке исход противостояния эсминца с российскими военными закончился бы катастрофой для эсминца королевских ВМС.

«Эсминцу удалось бы сбить 20 наших Су-24М только в том случае, если бы они не использовали средства радиоэлектронного подавления и метали самые обычные бомбы. То есть в идеальных для себя условиях британцы смогут сбить 20 самолетов, если не больше. Но реальность такова, что любые условия будут играть не в их пользу. И на самом деле даже одного бомбардировщика Су-24М может хватить, чтобы лишить Defender способности», — отметил специалист.

По мнению Сивкова, единственное, что спасло британских моряков от гибели в далеких водах Черного моря — это ангельское терпение российских пограничников, которые имели полное право открыть огонь на поражение при заходе чужого судна в акваторию другого государства и невыходе на связь. Эксперт считает, что в любой другой ситуации бомбардировщик бы уже не понадобился.

«Если он откажется остановиться и продолжит движение, по нему будет нанесен ракетный удар. Это будут ракеты «Оникс» или даже более серьезные снаряды — те же «Кинжалы». Но даже «Ониксы» смогут преодолеть систему ПВО этого корабля — из 10 ракет цели достигнут как минимум пять-шесть. И все, у эсминца не будет никаких санкций», — заявил капитан 1 ранга в отставке.

Ранее сообщалось, что генерал Липовой жестко ответил на угрозы Британии потопить Черноморский флот РФ.