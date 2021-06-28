Звезда «Трансформеров» Меган Фокс совершила каминг-аут

Лос-Анджелес, 28 июня. Известная американская актриса, модель, мать троих сыновей Меган Фокс призналась, что ее тянет к мужчинам и женщинам.

Звезда фильмов «Тело Дженнифер», «Черепашки-ниндзя», «Трансформеры» совершила каминг-аут в Instagram. Меган Фокс написала, что последние 20 лет чувствует себя бисексуальной. Реакция поклонников на эти признания актрисы была неоднозначной.

Одни пользователи похвалили Фокс за «смелость», другие сочли, что в США «нормальных» женщин становится все меньше.

«Меган, пожалуйста, твои фанаты-мужчины с этим не справятся»; «Можете плюнуть в меня, но сейчас это обычный хайп», — заметили подписчики.

В конце мая Меган Фокс появилась на красной дорожке престижной музыкальной премии со своим новым спутником— рэпером Machine Gun Kelly. Влюбленные с удовольствием позировали фотографам, демонстрируя свои чувства.