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Звезда «Трансформеров» Меган Фокс совершила каминг-аут

  /   Обновлено: 28 июня 2021 19:14
Шоу-бизнес
Звезда «Трансформеров» Меган Фокс совершила каминг-аут
Global Look Press  /  Mayer/face to face

Лос-Анджелес, 28 июня. Известная американская актриса, модель, мать троих сыновей Меган Фокс призналась, что ее тянет к мужчинам и женщинам.

Звезда фильмов «Тело Дженнифер», «Черепашки-ниндзя», «Трансформеры» совершила каминг-аут в Instagram. Меган Фокс написала, что последние 20 лет чувствует себя бисексуальной. Реакция поклонников на эти признания актрисы была неоднозначной.

Одни пользователи похвалили Фокс за «смелость», другие сочли, что в США «нормальных» женщин становится все меньше.

«Меган, пожалуйста, твои фанаты-мужчины с этим не справятся»;

«Можете плюнуть в меня, но сейчас это обычный хайп», — заметили подписчики.

В конце мая Меган Фокс появилась на красной дорожке престижной музыкальной премии со своим новым спутником— рэпером Machine Gun Kelly. Влюбленные с удовольствием позировали фотографам, демонстрируя свои чувства.

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