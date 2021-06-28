Путин внес изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле

Москва, 28 июня. Президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий валютное регулирование и валютный контроль, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Нововведение предусматривает возможность для юрлиц-резидентов, которые участвуют в международных выставках, проводимых в странах — членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, осуществлять расчеты с нерезидентами в наличной форме в иностранной валюте. Речь идет о покупке выставочных образцов ювелирных изделий на месте проведения мероприятия.

Российский лидер ранее утвердил изменения, отменяющие требование о репатриации валютной выручки для несырьевых экспортеров. Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.