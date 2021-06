Руанда оказалась единственной страной Африки без ограничений на въезд в ЕС

Кигали, 28 июня. Совет Евросоюза обновил список стран, которым разрешен въезд на территорию Европы. Из всех африканских государств в него вошла только Руанда.

Rwanda is the only African country which appears on the list of countries for which the EU has lifted travel restrictions. pic.twitter.com/6WmvHOHwxS