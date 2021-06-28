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Руанда оказалась единственной страной Африки без ограничений на въезд в ЕС

Африка
Руанда оказалась единственной страной Африки без ограничений на въезд в ЕС
flickr.com  /  Francisco Anzola

Кигали, 28 июня. Совет Евросоюза обновил список стран, которым разрешен въезд на территорию Европы. Из всех африканских государств в него вошла только Руанда.

Сразу после выявления в стране больных COVID-19 власти взяли ситуацию под строгий контроль. Всего через шесть дней после первого зафиксированного случая заражения Руанда закрыла государственные границы на месяц. А уже на следующий день правительство объявило всеобщий двухнедельный карантин.

По последним данным, за все время эпидемии в стране выявлено 35 886 случаев заражения, из которых 276 привели к летальному исходу. Вовремя введенные ограничения позволили Руанде сдержать распространение вируса. В связи с этим она и получила разрешение на въезд от ЕС.

К сожалению, не все африканские страны смогли также легко справиться с пандемией. Так, ЮАР стала лидером континента по числу заражений. При этом власти республики затягивают регистрацию российской и китайской вакцин, а местные жители выходят на митинги за одобрение «Спутника V».

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африка руанда
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