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Иосиф Пригожин раскритиковал решение властей Украины внести Киркорова в черный список

  /   Обновлено: 28 июня 2021 19:04
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин раскритиковал решение властей Украины внести Киркорова в черный список
Из личного архива Иосифа Пригожина

Москва, 28 июня. Продюсер Иосиф Пригожин высказался о внесении артиста Филиппа Киркорова в черный список Украины и назвал вероятную причину, почему запрет для музыканта вскоре был отменен.

Министерство культуры Украины отменило решение о внесении Киркорова в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Тем не менее, целых три дня народный артист России и Украины был персоной нон-грата по версии властей Киева.

Пригожин уверен, что на решение правительства, вероятнее всего, оказало влияние двойное гражданство короля эстрады, который является наполовину болгарином. По мнению продюсера, Украина не стала бы ограничивать въезд на свою территорию гражданам стран, которые входят в состав ЕС.

Тем не менее, далеко не все звезды без европейского гражданства смогут рассчитывать на исключение из черного списка. Продюсер раскритиковал правительство Украины и отметил в интервью изданию «ПолитЭксперт», что действия властей нельзя назвать логичными.

«Логика у украинцев отсутствует. Они претендуют быть свободным демократическим государством, но демократией у них и не пахнет. Причем подобные действия международное сообщество не осуждает», — отметил продюсер.

Пригожин также вспомнил, что в черном списке соседствуют покойные артисты Иосиф Кобзон и Валентин Гафт, которые едва ли могут представлять угрозу национальной безопасности государства. Кроме того, санкции коснулись граждан, имеющих российское гражданство, но рожденных на Украине. Многим из них отказано в праве навещать близких и могилы покойных родственников.

Киркоров эмоционально отреагировал на решение Украины внести его в санкционный список. Незадолго до отмены запрета артист заявил, что гордится своим новым статусом.

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украина киркоров пригожин
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