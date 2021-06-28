Число жертв обрушения здания во Флориде увеличилось до десяти

Талахасси, 28 июня. Многоэтажное здание частично обрушилось в американском штате Флорида. В результате ЧП погибли десять человек. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

Часть здания рухнула в районе 88-улицы и Коллинз Авеню. В настоящее время судьба 151 человека остается неизвестной. Их разыскивают спасатели. Других данных не приводится.

Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте ЧП. Ликвидацией последствий обрушения занимаются около 80 бригад.

Диппредставительство РФ в США обратилось к Госдепу с просьбой предоставить данные о наличии россиян среди пострадавших при крушении здания во Флориде. Дипмиссия отметила, что тщательно следит за ситуацией в Серфсайде. При необходимости дипломаты будут готовы предоставить россиянам консульскую помощь.