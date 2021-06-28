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Потанин оценил потери «Норникеля» после ввода пошлин на экспорт металлов

  /   Обновлено: 28 июня 2021 18:56
Экономика
Потанин оценил потери «Норникеля» после ввода пошлин на экспорт металлов
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 28 июня. Введение пошлин на экспорт продукции металлургии не было частью диалога правительства и бизнеса, заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Мотивы такой меры предприятиям понятен, и компании рассчитывают, что кабинет министров в будущем будет использовать более тонкие настройки регулирования налоговой нагрузки, отметил он. Данное решение, подчеркнул Потанин, направлено «на установление большой социальной справедливости», поскольку богатые производители должны вносить свой вклад в бюджет. При этом потери «Норникеля» составили 500 млн долларов.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров ранее заявил, что порядок действия пошлин на металлы не отменяет договоренностей по контрактам со скидками для госстроек и гособоронзаказа. Кроме того, введение пошлин позволит металлургам получать хорошую прибыль.

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