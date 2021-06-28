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Священнослужитель Санаксарского монастыря утонул в реке в Мордовии

Происшествия
Священнослужитель Санаксарского монастыря утонул в реке в Мордовии
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Саранск, 28 июня. Зацепившееся за корягу тело мужчины нашли в реке Мокша в Мордовии. Погибшим оказался священнослужитель из Санаксарского монастыря.

Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Темниковского района, мужчина купался в компании другого священника из той же обители. Он решил переплыть реку и позвал за собой товарища. Однако тот оказался осторожнее. Не найдя поддержки, погибший отправился на противоположный берег.

О том, что случилось неладное, в монастыре заподозрили только вечером, когда священник не явился на службу. Своими силами его искали два с половиной дня, пока зацепившееся за дерево тело не обнаружил местный житель.

«Мужчина был в возрасте — 1958 года рождения. Пляж не оборудован. В том месте большой риск напороться на корягу или уйти в омут. Да и течение на Мокше всегда сильное», — пояснил в беседе с ФАН руководитель ЕДДС Темниковского района Евгений Козабаранов.

Ранее ФАН писал о гибели 12-летней девочки в Мордовии. Школьницу унесло течением во время купания в реке Мокша.

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россия происшествия мордовия
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