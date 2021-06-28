Saudi Aramco ожидает расцвета водородной энергетики не раньше 2030 года

Эр-Рияд, 28 июня. Широкомасштабное производство «голубого» водорода начнется не раньше чем в 2030 году, считает технический директор Saudi Aramco Ахмад аль-Ховайтер.

По его словам, водородная энергетика очень похожа на отрасль сжиженного природного газа (СПГ), где сначала заключается соглашение о продаже или покупке товара, который еще не произведен. Только после этого начинаются масштабные инвестиции и необходимые преобразования, подчеркнул специалист.

«Вот почему я сказал, что мы не увидим широкомасштабных вложений до 2030 года», — добавил аль-Ховайтер.

Саудовская Аравия в июле 2020 года сообщила о планах по строительству завода по производству экологически чистого водорода мощностью 4 гигаватт. Стоимость проекта оценивается в 5 млрд долларов, а производительность — в 650 тонн «зеленого» водорода в сутки.

Две японские корпорации ранее заявили о намерении построить предприятие, которое будет производить водород без выбросов углекислого газа. Согласно их плану, благодаря новой технологии стоимость водородного топлива получится снизить в несколько раз.