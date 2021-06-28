Травматолог-ортопед дал советы во выбору летней обуви

Москва, 28 июня. Врач-травматолог, ортопед, кандидат медицинских наук Вартан Тамазян рассказал, как выбрать летнюю обувь, чтобы не навредить ногам.

По словам специалиста, при выборе повседневной обуви стоит обратить внимание на натуральные материалы. Важно, чтобы была удобная стелька и подошва, подчеркнул врач в интервью «Радио 1».

Он также отметил, что при покупке спортивной обуви нужно точно представлять, для какого вида спорта человек ее выбирает. Медик отметил, что всем спортсменам лучше изготавливать индивидуальные стельки.

Тамазян напомнил, что после приобретения в течение дня обувь разнашивается. На следующий день может быть уже не так комфортно, добавил врач. Он порекомендовал дома ходить босяком, чтобы стопа отдыхала.

Эксперты Роспотребнадзора ранее назвали главные правила при покупке детской обуви. Специалисты напомнили, что нельзя покупать обувь без примерки.