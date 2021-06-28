Диетолог назвал плюсы чайного гриба для организма в жару

Москва, 28 июня. Чайный гриб рекомендуется употреблять в жаркое время года. Может ли напиток облегчить состояние в жару, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Чайный гриб обладает полезными свойствами. При этом напиток нельзя назвать «спасением от жары», отметила Соломатина в беседе с «Радио 1». Чайный гриб подходит как альтернатива сладким напитком, которые нельзя употреблять в жаркий период, подчеркнула специалист.

Также напиток способствует переработке сахара в организме. По количеству и набору витаминов чайный гриб можно сравнить с обычным чаем. В нем есть витамин С и другие полезные вещества, которые формируются в ходе брожения.

Врач-терапевт и гастроэнтеролог Анастасия Атаман ранее объяснила, чем опасно употреблять холодные напитки и продукты в жару. Они способствуют резкому охлаждению верхних дыхательных путей.