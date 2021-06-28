В тюменском заказнике погибли 40 краснокнижных пеликанов

Тюмень, 28 июня. Мертвых птиц обнаружили в заказнике «Белоозерский». Росприроднадзор совместно с природоохранной прокуратурой начали проверку.

Одной из причин гибели краснокнижных кудрявых пеликанов может быть птичий грипп. Материалы животных направлены на экспертизу. Также на месте ЧП произведен отбор проб на предмет загрязнения водного объекта. Ситуацию взял на контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских.

Ранее в США птицы бросили 3000 яиц из-за упавшего дрона. Они приняли беспилотник за врага и поспешили покинуть территорию.