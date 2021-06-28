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Участники ливийских переговоров в Женеве утвердят механизмы избрания президента

Ливия
Участники ливийских переговоров в Женеве утвердят механизмы избрания президента
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Женева, 28 июня. Члены ливийского Форума политического диалога (ФПД) соберутся сегодня в швейцарском городе Женеве, чтобы утвердить окончательную конституционную базу, на основе которой через полгода пройдет всеобщее голосование в стране.

Организация Объединенных Наций и сами ливийцы рассчитывают, что эта встреча позволит преодолеть спорные моменты, которые до сих пор препятствовали развитию конституционного строя, и договориться о создании единой правовой основы, которая послужит в качестве ориентира для проведения 24 декабря 2021 года всеобщих выборов.

Спор в первую очередь вращается вокруг механизма избрания президента государства. В частности, предстоит решить вопросы о его полномочиях и условиях выдвижения кандидатур на пост. Основные разногласия в данном отношении касаются того, смогут ли военные лица, имеющие двойное гражданство, баллотироваться. Также стороны определят, каким образом будет организовано волеизъявление — напрямую путем всенародного голосования или же через парламент. Участники встречи обсудят также референдум по предлагаемой конституции.

«Заседание Форума политического диалога представляет собой возможность повысить эффективность проведения национальных выборов, которые состоятся в декабре 2021 года», — заявила Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) 27 июня.

Она подчеркнула, что этому мероприятию предшествовало заседание консультативного комитета в Тунисе, созданного по просьбе участников ФПД, на котором рассматривались пути согласования нерешенных вопросов и единое предложение по конституционной основе намеченных на 24 декабря парламентских и президентских выборов. Вынесение окончательного решения, как ожидается, произойдет на сегодняшней встрече в Женеве.

Если Форум политического диалога одобрит базу проведения выборов, ее передадут в парламент для принятия и включения в Конституционную декларацию. «В случае если стороны не достигнут консенсуса, и разногласия сохранятся, в силу вступит Постановление парламента №5 от 2014 года, которое предусматривает, что президентские выборы состоятся путем непосредственного всенародного голосования», — сообщил спикер Палаты представителей Агила Салех, добавив, что предложение по соответствующему законопроекту готово к рассмотрению высшим законодательным органом.

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ливия
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