Шугалей: ЦРУ и СБУ готовили постановочное уничтожение группы «ЧВК Вагнера» в Ливии

Группа россиян, задержанная в Белоруссии в прошлом году и выдаваемая за бойцов «ЧВК Вагнера», должна была участвовать в постановочной ликвидации «диверсантов» в Ливии, заявил президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

«В настоящее время создается ажиотаж вокруг задержания так называемых «вагнеровцев» в Белоруссии. Уже почти год как марионетка ЦРУ — группа Bellingcat обещает представить расследование, но в течение всего этого времени так ничего и не выложила, и каждый раз переносит сроки. И этому есть объяснение. Я располагаю достаточно полной информацией о произошедшем, ее я получил из достоверных источников, в том числе от источников в Триполи, принимавших в этом непосредственное участие», — написал социолог в Telegram.

Он рассказал, что агенты ЦРУ, прикомандированные к AFRICOM, в марте–апреле 2020 года совместно с сотрудниками СБУ составили план, чтобы сфабриковать доказательства присутствия в североафриканской стране бойцов «ЧВК Вагнера». По итогу операции, группу россиян должны были доставить в триполийский аэропорт Митига, переодеть в военную униформу «мультикам» и расстрелять. После этого тела собирались доставить в район Тархуны и выдать за ликвидированных «вагнеровцев».

«Среди граждан РФ, имеющих отношение к военной, охранной и другой околовоенной деятельности, было отобрано около 180 человек пятью группами, из расчета, что в любом случае кто-то согласится поехать в Ливию. Для этого были подготовлены документы, о том, что правительство ПНЕ приглашает российских граждан для охраны нефтяных месторождений. Данная легенда просуществовала недолго, так как большинство приглашенных отказались ехать, ввиду широкой информационной кампании о присутствии русских в Ливии (они понимали, что это может быть провокация)», — объяснил Шугалей.

Однако вскоре запустили новую информационную кампанию о наборе людей для охраны нефтяных объектов в Венесуэле. Предполагалась чартерная перевозка, в ходе которой самолет бы приземлился в Триполи под видом «аварийной посадки».

«По расчету организаторов провокации, сотрудников ЦРУ и двух офицеров СБУ, чартер должен был прилететь с территории Турции. Однако с турецкими властями и разведслужбами договоренности достигнуть не удалось. Поэтому, чтобы «клиенты не разбежались», их перевезли в Белоруссию для последующей отправки в Турцию регулярным рейсом, а уже из Стамбула направить чартером в «Венесуэлу» (опять же с аварийной посадкой в Триполи). Турецкие власти прямого отказа не дали, но стали искусственно затягивать организацию перелета, для того, чтобы план провалился не по их вине. По их мнению, такое сфабрикованное западными спецслужбами «доказательство» присутствия российских граждан на территории Ливии стало бы абсолютным беззаконием и могло скомпрометировать власти Турции», — уточнил президент ФЗНЦ.

В результате группу решили поместить в санатории «Белорусочка» до дальнейших распоряжений. В то время КГБ страны было приведено в повышенную готовность, а иностранные гости, которые не пили и ходили в столовую строем, вызвали подозрения. Их задержали.