Астрофизик объяснил, почему люди не чувствуют скорости движения Земли

Москва, 28 июня. Планета Земля постоянно движется вокруг Солнца и, при этом, оборачивается вокруг собственной оси. Ученые рассказали, как в космосе движется каждый ее житель.

Земля делает полный оборот вокруг оси за 23 часа 56 минут и 4 секунды со скоростью 1670 километров в час. Зная длину орбиты, по которой планета оборачивается вокруг Солнца, можно вычислить орбитальную скорость Земли.

Так, Солнечная система оборачивается вокруг центра галактики со скоростью в 720 тыс. километров в час. Сам Млечный Путь тоже двигается под воздействием других галактик.

Однако, что удивительно, люди на поверхности планеты не чувствуют ни одного из этих движений. Как отметила астрофизик-теоретик Кэти Мак, они совершают все эти головокружительные перемещения в космосе вместе с Землей, пишет Planet Today.

Американские ученые ранее обнаружили у Земли «сердцебиение». Они пришли к выводу, что у многих природных явлений существует цикличность.