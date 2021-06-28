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Астрофизик объяснил, почему люди не чувствуют скорости движения Земли

Наука
Астрофизик объяснил, почему люди не чувствуют скорости движения Земли
pxhere.com

Москва, 28 июня. Планета Земля постоянно движется вокруг Солнца и, при этом, оборачивается вокруг собственной оси. Ученые рассказали, как в космосе движется каждый ее житель.

Земля делает полный оборот вокруг оси за 23 часа 56 минут и 4 секунды со скоростью 1670 километров в час. Зная длину орбиты, по которой планета оборачивается вокруг Солнца, можно вычислить орбитальную скорость Земли.

Так, Солнечная система оборачивается вокруг центра галактики со скоростью в 720 тыс. километров в час. Сам Млечный Путь тоже двигается под воздействием других галактик.

Однако, что удивительно, люди на поверхности планеты не чувствуют ни одного из этих движений. Как отметила астрофизик-теоретик Кэти Мак, они совершают все эти головокружительные перемещения в космосе вместе с Землей, пишет Planet Today.

Американские ученые ранее обнаружили у Земли «сердцебиение». Они пришли к выводу, что у многих природных явлений существует цикличность.

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