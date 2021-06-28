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Президент Сирии обсудил с помощником главы МИД Ирана развитие партнерства двух стран

  /   Обновлено: 28 июня 2021 18:57
Новости Сирии
Президент Сирии обсудил с помощником главы МИД Ирана развитие партнерства двух стран
twitter.com  /  @Presidency_Sy

Дамаск, 28 июня. Старший помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи в сопровождении небольшой делегации прибыл в Сирию на встречу с президентом Башаром Асадом.

Хаджи поздравил Асада с победой на прошедших в мае выборах и подчеркнул, что «широкое участие населения в голосовании в Сирии является не чем иным, как четким сигналом силы воли ее народа». В ответ Асад поздравил Иран, руководство страны и народ с успешным проведением недавних президентских выборов, отдельно отметив:

«Этот успех представляет собой новый удар для всех сил, которые пытаются подорвать безопасность Ирана».

Перейдя от поздравлений к политике, стороны обсудили стратегические отношения между двумя странами и особенно отметили важность продолжения встреч в астанинском формате. Напомним, что первая такая встреча состоялась в Нур-Султане в декабре 2017 года. Переговоры привели к созданию конституционного комитета, который базируется в Женеве и занимается подготовкой конституционной реформы в САР. Таким образом астанинский формат встреч помогает решить важные для дальнейшего благополучия страны вопросы.

Не забыли и про важность совместных комитетов, чья задача — укрепить двустороннее сотрудничество во всех областях в интересах обеих стран. Говоря об экономическом сотрудничестве, иранский дипломат подтвердил, что Тегеран продолжит «играть эффективную роль в процессе восстановления Сирии и вносить свой вклад в поддержку ее экономики в различных секторах таким образом, чтобы облегчить бремя несправедливой осады Запада».

Напомним, что развитие ирано-сирийских отношений перешло в активную фазу в 1980 году, когда Сирия поддержала соседей во время военного конфликта с Ираком. С 2011 года, когда в Сирии начались протесты, Иран не раз оказывал активную поддержку арабской республике — как военную, так и экономическую. Дружеские отношения между странами продолжаются по сей день и постоянно укрепляются, например, не так давно в Сирии состоялся сирийско-иранский экономический форум.

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сирия асад иран
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