Политолог Дарья Митина пристыдила посольство США за саботаж работы в России

В дипкорпусе США охотнее едут «поторговать лицом» на всякие кинофестивали, а вот выдавать россиянам визы у них некому — и выглядит это нелепо. Так политолог Дарья Митина в интервью ФАН прокомментировала сообщение посла США в России о приостановке оказания консульских услуг в нашей стране с 1 августа.

По версии американского посла в РФ Джона Салливана, это решение связано с запретом американской дипслужбе нанимать персонал из России и третьих стран, что якобы следует их указа российского правительства о признании Чехии и США недружественными странами.

Однако «будучи занятыми» и не имея сотрудников, представители американского дипведомства в это же время посетили кинофестиваль документального кино «Докер», чтобы получить приз за лучшую операторскую работу в американо-мексиканской киноленте «Грязные птахи».

Митина уверена, что дипломаты США таким образом попросту не хотят выстраивать рабочие взаимоотношения с Россией.

«Я очень удивлена новостью от посольства США в Москве о том, что с 1 августа не будут выдаваться визы. Ведь после встречи нашего президента Владимира Путина с президентом США Джо Байденом американцы пафосно заявили о восстановлении работы посольств. Наш посол в Вашингтон уже полетел. Похоже, иностранные партнеры лукавят и продолжают нагнетать ситуацию. И коронавирус здесь не при чем. Это их политика», — заявила общественница.

В любом международном процессе важна симметричность, добавила собеседница агентства. Если Россия восстанавливает полноценную работу посольства в США, то подразумевается, что и американцы должны выполнить на территории России то же самое. Но в ответ от американцев «прилетают» завуалированные угрозы и шантаж.

«Как только в России проводится мероприятие, которое Госдеп может использовать с плюсом для своего имиджа, в дипкорпусе США мгновенно находятся люди, которые едут «поторговать лицом», — и занятость их не обременяет. Они держат здесь атташе по культуре и его помощницу, но у них некому выписывать необходимые бумаги. Ситуация, мягко говоря, странная», — обратила внимание Митина.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Блогер напомнила, что в 2020 году власти Соединенных Штатов отняли, а затем отказались вернуть представителям России дипломатическую собственность в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Вашингтоне. По мнению эксперта, со стороны Госдепа все это выглядит безобразно.

«Мы у американских дипломатов недвижимость не забирали. Они, вопреки всем нормам международного права и дипломатическим правилам, захватили здания дипведомств России и возвращать не торопятся. Это возмутительно. Похоже, американского посла больше волнует так называемый «месячник гордости». В Сети мы можем видеть фото, где он позирует с радужным флагом. Наверное, он выкладывает все это, чтобы мы не забывали, кто он такой. У нас демократическая страна, но то, что он делает, — нелепо и гадко», — констатировала политолог.

С середины июня по утрам, в 36-градусную жару, у посольства США в Москве нередко можно было наблюдать группы людей по 30-40 человек, часами ожидающих возможность получить американскую визу. В это же время посольства остальных стран в Москве функционировали без каких-либо задержек. Там посетители получали электронный номер, ожидали своей очереди в помещении с кондиционером, комфортными креслами и при желании могли выпить воды из специально установленного кулера.

Эта разница, по мнению Митиной, ярко иллюстрирует нежелание США вести цивилизованный диалог с Россией.

Напомним, в апреле 2021 года президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России. Среди них была высылка из Вашингтона 10 российских дипломатов.