Глава МИД Судана готовится к официальному визиту в Россию

Хартум, 28 июня. Министр иностранных дел Судана Марьям ас-Садик аль-Махди объявила о своем предстоящем визите в Россию с целью обсуждения военных отношений между двумя странами.

«Моя поездка пройдет в координации с военным крылом Суверенного совета», — сообщила Аль-Махди 27 июня в кулуарах встречи с представителями СМИ в Хартуме, не упомянув конкретной даты визита или каких-либо других подробностей о нем.

На днях правительство России подготовило к ратификации соглашение о создании пункта материально-технического снабжения ВМФ в Судане на побережье Красного моря.

«Одобрить и представить президенту России для внесения на ратификацию в Госдуму Федерального собрания России соглашение между Россией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на территории Республики Судан, подписанное в Хартуме 23 июля 2019 года и в Москве 1 декабря 2020 года», — говорится в тексте соответствующего постановления, опубликованного на сайте «Официального интернет-портала правовой информации».

Со своей стороны министр обороны Судана Ясин Ибрагим Ясин разъяснил в интервью для СМИ, проведенного в кулуарах IX Московской конференции по международной безопасности, обстоятельства, которые побудили его правительство пересмотреть соглашение, заключенное с Россией о создании ПМТО.

По словам министра, речь идет не об одном, а о четырех соглашениях, касающихся военного сотрудничества между двумя странами. Они предусматривают создание представительства Минобороны РФ в Судане, содействие въезду российских военных кораблей в порты Красного моря, а также договор о создании центра материально-технической поддержки. Три из них все еще находятся на стадии обсуждения, и по отношению к ним «существуют некоторые дополнительные вопросы».

Говоря о соглашении по ПМТО, министр указал, что Хартум ратифицировал его в июле 2019 года, а российская сторона — в начале декабря 2020 года.

«В период с июля по декабрь много воды утекло. В частности, сформировался Совет министров, который стал частью законодательства Судана», — сообщил Ясин Ибрагим.

Он указал, что, когда Хартум подписывал договор с Россией, Переходный суверенный совет (ПСС) являлся единственным руководящим органом в стране. Однако вскоре обстоятельства изменились, и сейчас соглашение «находится в процессе ратификации в соответствии с нормами суданского законодательства». Необходимо пройти через соответствующие процедуры в Совете министров, затем в ПСС. Министр подчеркнул, что окончательное одобрение документа требует многих договоренностей.

Ясин отметил, что этот вопрос стоял на повестке дня визита в Хартум российской делегации во главе с заместителем министра обороны Александром Фоминым, во время которого он объяснил представителю Москвы все подробности и обстоятельства. Отвечая на вопрос о том, стояло ли давление со стороны США за решением Судана пересмотреть соглашение, министр сказал, что страна стала открытой для всего мира, и подчеркнул прочность отношений с Россией.

На фоне активно распространяемых западными СМИ сообщений о решении Судана якобы отказаться от строительства российской базы на Красном море, официальные власти обеих стран не давали каких-либо подтверждений данным слухам. В начале июня подобную информацию опроверг председатель переходного Суверенного совета Абдель-Фаттах аль-Бурхан, а несколько дней назад заместитель главнокомандующего ВМФ России Владимир Касатонов заявил на полях IX Московской конференции о том, что вопрос строительства ПМТО в Порт-Судане находится в стадии обсуждения.