Экономист рассказал, почему россияне не хотят инвестировать в Украину

Уже с 1 июля сделки по приобретению украинской земли гражданами России будут отслеживаться, а участки — конфисковаться. Экономист и политический эксперт Александр Дудчак в интервью ФАН заявил, что как раз — последний фактор, который отталкивает бизнесменов от вложений в экономику Украины.

Весной 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обороте сельскохозяйственных земель в стране. Право собственности на земельные участки площадью до 100 га смогут приобрести исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года такая возможность будет предоставлена также юридическим лицам, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч га земли.

В апреле Верховная рада приняла закон, отменяющий с 1 июля 2021 года мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Иностранцы купить землю на Украине не смогут, но это пока. Такая возможность у нерезидентов может появится после референдума, который могут провести уже в ближайшее время. Снятие моратория — одно из требований МВФ для предоставления Киеву нового кредита.

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В свою очередь заместитель главы минэкономики Украины Тарас Высоцкий заявил, что сделки по приобретению украинской земли россиянами будут отслеживаться. Например, в качестве дополнительной проверки перед оформлением сделки будут тщательно анализироваться источники средств, которыми расплачивается покупатель. Чиновник акцентировал внимание, что граждане России приобрести украинскую землю не смогут, так как это запрещено законом.

«Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и держгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю», — объяснил Высоцкий.

Политический эксперт Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, что после Майдана киевские власти сделали все, чтобы выдавить весь российский бизнес с Украины.

«Когда после переворота в 2014 году киевские власти обсуждали очередную программу приватизации, то из списка возможных покупателей украинских активов вычеркнули как раз тех, кто мог предложить за них больше денег. Среди них были как раз граждане России. Естественно, что у российского капитала есть интересы на Украине. А все из-за того, что многие украинские промышленные предприятия были встроены в технологические цепочки, которые сохранились даже после распада СССР. Но после 2014 года киевские власти все эти предприятия повырывали из производственного цикла, нанеся непоправимый ущерб Украине», — сказал собеседник ФАН.

Кадр Вести.Ru /

Экономист рассказал, почему россияне не хотят инвестировать в Украину. По его словам, существует большой риск, что киевские власти без объяснения причин могут свободно отобрать бизнес.

«История повторяется, но уже с землей. Российский капитал мог бы быть заинтересован в приобретении украинской земли. Но при такой политике киевских властей инвестировать в украинскую экономику — большой риск. Мало того, что они ограничили продажу чернозема российским гражданам, так еще и пригрозили, что будут отбирать землю. Налицо — продолжение постмайданной политики, которую Запад навязал Украине», — резюмировал Александр Дудчак.

Европейский союз не намерен выделять дополнительные деньги на поддержку украинских компаний, пострадавших в результате одностороннего выхода Украины из соглашения СНГ о сотрудничестве в сфере туризма. Для такой поддержки Брюссель не располагает необходимыми средствами.