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Новый фильм о принцессе Диане выйдет в день ее рождения

Общество
Новый фильм о принцессе Диане выйдет в день ее рождения
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Лондон, 28 июня. Режиссер Робин Бекстор представит 1 июля документальный фильм о принцессе Диане, которая погибла в ДТП в Париже в 1997 году.

В Кенсингтонском дворце 1 июля состоится открытие памятника принцессе Диане. Церемонию посетят ее сыновья — принцы Уильям и Гарри. В тот же день зрителям покажут фильм «Диана в 60», в котором друзья и родные расскажут историю жизни «королевы людских сердец».

Своими воспоминаниями поделилась в том числе американский политик Хиллари Клинтон. Она познакомилась с принцессой летом 1997 года, а через несколько месяцев присутствовала на ее похоронах, сообщает Tatler.

Принц Чарльз пропустит памятные мероприятия в честь покойной супруги. В начале июля у него запланирована поездка в Шотландию с королевой Елизаветой II , пишет Teleprogramma.pro.

Не будет на открытии памятнике леди Ди и ее невесток — Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Последняя осталась в США с двумя детьми — Арчи и Лилибет, предоставив возможность супругу принцу Гарри провести время с королевской семьей.

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