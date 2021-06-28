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Семь человек пострадали в ДТП на юге Волгограда

  /   Обновлено: 28 июня 2021 18:30
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП на юге Волгограда
pixabay.com

Волгоград, 28 июня. Семь человек, среди которых двое несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения двух автомобилей. ДТП произошло на юге города.

По предварительной информации, водитель иномарки Skoda Rapid выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семь человек: водители автомобилей и пассажиры, среди которых было двое детей.

Пострадавшие госпитализированы медиками. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее жертвами ДТП под Волгоградом стали три человека. Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом в Чернышевском районе.

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дтп skoda ваз-2115
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