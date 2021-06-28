Комментатор Губерниев оценил идею боя Моргенштерна и Шлеменко

Москва, 28 июня. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о возможности проведения пресс-конференции боя рэпера Моргенштерна с бойцом ММА Александром Шлеменко.

Телеведущий иронично высказался о возможности проведения пресс-конференции и самого боя Моргенштерна с именитым спортсменом Шлеменко. Губерниев посмеялся над идеей, отметив, что никакого рэпера под таким псевдонимом он не знает. Зато если бы на поединок с бойцом ММА согласился прыгун на лыжах с трамплина Томас Моргенштерн, то он бы с радостью посмотрел на такое событие.

«Моргенштерн — это который прыгун на лыжах с трамплина из сборной Австрии? Другого Моргенштерна я не знаю. Знаю только прыгуна на лыжах с трамплина. А еще был такой биатлонист — Марко Моргенштерн. О другом я и не слышал», — заявил Губерниев в интервью Sport24.

Он признался, что Шлеменко для него тоже не представляет интереса, а поэтому комментировать события, связанные с упомянутыми личностями, он не стал бы.

Скандальный рэпер недавно был оштрафован Зюзинским районным судом Москвы за пропаганду наркотиков, замеченную в текстах его песен. Проведенная экспертиза выявила ее наличие также и в двух клипах артиста — «Розовое вино — 2» и Family. После получения штрафа Моргенштерн нелестно высказался о заседании.