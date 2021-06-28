Сотрудников подведомственных Минобрнауки России организаций вакцинируют до 25 августа

Москва, 28 июня. Сотрудников подведомственных организаций Минобрнауки РФ рекомендовали привить от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили представители ведомства.

Согласно рекомендации Минобрнауки РФ, обеспечить вакцинацию необходимо до 25 августа текущего года. Согласно данным ТАСС, непривитых работников могут временно отстранить от рабочей деятельности.

Прививку от коронавируса должны сделать 60% работников гостиничной сферы и фудкортов в ТЦ Ярославской области. Об этом недавно сообщили региональные власти.