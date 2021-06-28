Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 19:39
19:38
Происшествия
Жителя Коврова затянуло потоком воздуха под скоростной поезд
19:37
Политика
Правовой беспредел, или Закон что дышло. Как на Украине попрали конституцию
19:35
Политика
Политолог назвал причины жесткой критики позиции США в статье Лаврова
19:35
Общество
Более миллиона человек посмотрели посвященный Дню молодежи онлайн-тур «Это Россия»
19:32
Происшествия
Владимирский суд вынес приговор посреднику во взятке экс-заместителю губернатора
19:32
Экономика
Подорожание материалов повысило себестоимость строительства в Москве на 18%
19:28
Общество
Apple объявила дату премьеры фантастического сериала «Основание»
19:28
Политика
Захарова заявила, что действия Чехии подтверждают ее статус недружественной страны
19:20
Экономика
Владимир Путин подписал закон о кредитах для регионов
19:16
Экономика
В России появится Центр компетенций и обслуживания предприятий ОПК
Все новости

Сотрудников подведомственных Минобрнауки России организаций вакцинируют до 25 августа

  /   Обновлено: 28 июня 2021 18:35
Общество
Сотрудников подведомственных Минобрнауки России организаций вакцинируют до 25 августа
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 28 июня. Сотрудников подведомственных организаций Минобрнауки РФ рекомендовали привить от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили представители ведомства.

Согласно рекомендации Минобрнауки РФ, обеспечить вакцинацию необходимо до 25 августа текущего года. Согласно данным ТАСС, непривитых работников могут временно отстранить от рабочей деятельности.

Прививку от коронавируса должны сделать 60% работников гостиничной сферы и фудкортов в ТЦ Ярославской области. Об этом недавно сообщили региональные власти.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сотрудников подведомственных Минобрнауки России организаций вакцинируют до 25 августа
минобрнауки вакцинация covid19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru