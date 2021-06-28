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Путин отменил репатриацию валютной выручки для несырьевых экспортеров

  /   Обновлено: 28 июня 2021 18:37
Экономика
Путин отменил репатриацию валютной выручки для несырьевых экспортеров
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 28 июня. Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который отменяет с 1 июля 2021 года требование о репатриации валютной выручки для несырьевых экспортеров.

Таким образом, закон отменяет для несырьевого неэнергетического экспорта требование о возврате выручки, полученной в рамках внешнеэкономической сделки, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Однако норма об отмене требования о репатриации не распространяется на внешнеторговые договоры, сумма обязательств по которым определена в иностранной валюте.

Российский лидер ранее утвердил выплаты членам семей погибших на службе пожарных, работников таможни и сотрудников УИС. Размер компенсации будет рассчитываться в виде разницы между денежным довольствием, который получал погибший, и назначенной пенсией по потере кормильца.

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путин закон валютная выручка
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