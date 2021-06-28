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Захарова заявила о регулярном уничтожении консульской работы США в России

  /   Обновлено: 28 июня 2021 18:30
Политика
Захарова заявила о регулярном уничтожении консульской работы США в России
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 28 июня. Посольство США не в первый раз уничтожает свою консульскую службу в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спикер ведомства подчеркнула, что американское посольство и ранее не раз сокращало штат, а также объявляло о закрытии генконсульств на территории РФ.

«Американские партнеры делают это исключительно из своих собственных представлений о визовой политике, так как штат сотрудников в консульских учреждениях США формируется исключительно американской, а не российской стороной», — написала представитель МИД в Telegram-канале.

Дипломат добавила, что власти США уже не пытаются скрыть применение различных тактик для реализации политики сдерживания по отношению к России, включая удары по людям.

Ранее посол США в России Джон Салливан заявил, что с 1 августа американское посольство в РФ не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме. Причина — требование Москвы не нанимать персонал из третьих стран. Также известно, что на 1 июля намечена встреча Салливана с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

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Все новости / Политика / Захарова заявила о регулярном уничтожении консульской работы США в России
сша захарова мид рф
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