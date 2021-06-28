Политолог указал Зеленскому на «неадекватность» его обращения к Германии

Киев, 28 июня. Украина не нужна НАТО и ЕС, потому что она уже и так выполняет все задания Вашингтона и Брюсселя. Об этом заявил политолог Александр Семченко.

Незнание или нежелание следовать политическому протоколу в очередной раз подвело президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о том, что украинский лидер обратился напрямую к кандидатам в канцлеры Германии для обсуждения предстоящего членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Также украинский лидер выразил критику относительно решения провести саммит Россия — ЕС.

Бундестаг в своем ответе подчеркнул, что не готов дать никаких прогнозов относительно этих вопросов, а участников НАТО пугает перспектива быть втянутыми в прямой вооруженный конфликт с Россией.

Экспертное сообщество расценивает поступок Зеленского как «обострение у Киева комплекса неполноценности». По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, Украина чувствует себя ущемленной, потому что в ЕС активно обсуждают диалог с Россией.

«А украинский вопрос слабо представлен на повестке. Кроме того, перспективы Украины стать членом НАТО и ЕС все более призрачны. Киеву выдвигают много условий, но это предлог, чтобы не принимать страну в свои ряды. Ситуация выглядит как политическое шоу Запада», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

По мнению Оленченко, западным странам «не нужны дополнительные проблемы» в лице Украины, трудностей хватает и без нее. Эксперт убежден, что Украина должна решать внутренние вопросы своей страны, «заниматься хозяйством, а не пропагандой» и регулярными призывами к европейским лидерам.

Украинский политолог Александр Семченко был более резок в своей оценке, и назвал поступок Зеленского «неадекватным».

«Все это крайне странно. Если бы кто-то из российских политиков решил обратиться к немецким кандидатам на пост канцлера ФРГ, его бы уже обвинили во вмешательстве в выборы в Германии. Именно из-за подобных обращений президента Украины всерьез никто не воспринимает», — отметил аналитик.

По мнению Семченко «стало еще более очевидным, что с Украиной ее западные партнеры не считаются».

Ранее стало известно, что политолог Александр Рар назвал обращение Зеленского к кандидатам в канцлеры ФРГ политикой истерик.