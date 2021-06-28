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Путин утвердил выплаты семьям погибших пожарных и сотрудников УИС

  /   Обновлено: 28 июня 2021 18:22
Экономика
Путин утвердил выплаты семьям погибших пожарных и сотрудников УИС
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 28 июня. Президент России Владимир Путин подписал законопроект, утверждающий введение ежемесячной выплаты членам семей погибших на службе пожарных, работников таможни и сотрудников УИС.

Государственная дума ранее приняла правительственный закон, предусматривающий выплаты компенсаций родственниками сотрудников органов уголовно-исполнительной системы (УИС) и принудительного исполнения, а также таможни и федеральной противопожарной службы, погибших из-за травм при исполнении служебных обязанностей. Закон должен вступить в силу с июля 2021 года.

В рамках комплексной социальной поддержки населения Владимир Путин распорядился продлить программу льготной ипотеки со ставкой не более 7% годовых и максимальным размером кредита, который не превышает 3 млн рублей, до 1 июля 2022 года. Кроме того, российский лидер поручил расширить эту программу для семей с детьми, родившимися после 2018-го.

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