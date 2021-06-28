СК требует заочно арестовать бывшего директора ФБК Жданова

Москва, 28 июня. Правоохранители попросили заочно арестовать соратника Алексея Навального Ивана Жданова. Он в настоящий момент объявлен в розыск.

Вопрос о заочном аресте директора ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) решится 29 июля после заседания суда.

Полицейские объявили в розыск Жданова в середине июня. По словам адвоката Владимира Воронина, это было связано с уголовным делом, которое возбудили в отношении экс-руководителя ФБК. Однако других деталей касательно этой ситуации пока нет.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.