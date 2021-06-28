Россия изучает возможность участия в восстановлении порта в ливанском Бейруте

Бейрут, 28 июня. Российская деловая делегация провела встречу с официальными лицами Ливана, чтобы обсудить планы по восстановлению инфраструктуры в порту Бейрута, разрушенной мощным взрывом в прошлом году. О переговорах сообщил ливанский кабинет министров.

Russia to study rebuilding Beirut's destroyed silos https://t.co/hgNi628sUF via @TheNationalNews — Mina Al-Oraibi (@AlOraibi) June 28, 2021

По словам министра транспорта республики Мишеля Наджара, российские специалисты могут принять участие в реконструкции бункеров в бейрутском порту. Кроме того, отечественные компании заинтересованы в строительстве бункера в порту Триполи на севере страны.

«Российская команда проведет три дня на каждом объекте, чтобы изучить возможность строительства новых бункеров», — заявил министр.

Трагедия в Бейруте

В начале августа 2020 года в порту ливанского Бейрута произошел мощный взрыв на одном из складов. Жертвами стали 211 человек, еще свыше шести тысяч граждан получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, взрыв полностью или частично разрушил около четырех тысяч зданий. Примерно 300 тысяч человек остались без жилья.

Причиной трагедии назвали возгорание аммиачной селитры. Не менее трех тысяч тонн этого вещества, как утверждается, на протяжении нескольких лет хранились в порту ненадлежащим образом.

Lebanon is still reeling, two weeks after deadly Beirut blasts https://t.co/k8HCtRfxn6 pic.twitter.com/Z4ik3AgS9H — FRANCE 24 (@FRANCE24) August 18, 2020

Впервые о планах России оказать помощь в восстановлении порта Бейрута и прочих объектов, пострадавших от взрыва, стало известно в минувшем феврале. Посол России в Ливане Александр Рудаков отмечал, что именно Москва одной из первых предложила свою поддержку республике после трагедии.

Так, вскоре после взрывов в Бейрут прибыли российские спасатели и медики, которые в кооперации с местными специалистами оказывали помощь пострадавшим. Они также развернули аэромобильный госпиталь и передвижной пункт тестирования на COVID-19.

Кроме того, в восстановлении порта заинтересованы еще несколько государств — Германия, Турция и Китай. В апреле представители нескольких немецких компаний даже разработали план восстановления порта и прилегающих районов.

Exclusive: Germany to propose Beirut port reconstruction with 'strings attached' - sources https://t.co/cM3aMJOIvw pic.twitter.com/2dNhHBVVvo — Reuters (@Reuters) April 1, 2021

Проект подразумевает перенос части портовых операций и складских объектов к востоку от основной локации и преобразование трех частей западной акватории в пляжи. Стоимость этого плана оценивается в 5-15 миллиардов долларов. При этом ожидается, что он создаст 50 тысяч новых рабочих мест.

Дальнейшие шаги по реконструкции порта — за правительством Ливана, которое пока сосредоточено на других проблемах страны.

Затяжной кризис

Российская делегация посетила республику в момент, когда Ливан переживает самый тяжелый финансовый кризис в своей современной истории. Государство испытывает острую нехватку валютных запасов, а курс местной денежной единицы стремительно падает. На днях падение стало рекордным — до 18 тысяч ливанских фунтов за доллар. В сравнении с показателями 2019 года обесценивание составило более 90%.

Упадок экономики в свою очередь сказался и на прочих сферах жизни. В стране растет дефицит топлива, продовольствия и медикаментов, а электроэнергия и водоснабжение поставляются в дома в сильно ограниченных объемах.

Перебои с топливом неизменно приводят к огромным очередям на автозаправочных станциях (АЗС), а также стычкам между водителями и вооруженным нападениям на АЗС. Из-за опасной ситуации в июне часть заправок закрылась, однако 21-го числа прокурор Ливана Гассан Уейдат принял решение привлечь их владельцев к ответственности. Уже 23-го суд обязал АЗС возобновить работу.

Video of #Lebanon’s state collapse in real time: Armed clashes at a gas station as fuel shortages prevail.



Expect this to get worse with State and Army losing its grip: pic.twitter.com/9tXXAo1v5R — Joyce Karam (@Joyce_Karam) June 22, 2021

Не лучше обстоит ситуация в сфере здравоохранения. 11 июня аптеки по всей территории страны закрыли свои двери для покупателей в знак протеста против нехватки поставок медикаментов. Забастовка, которая продлилась два дня, была вызвана дефицитом лекарств и детского питания. К ней присоединились не только фармацевты, но и врачи, медсестры и сотрудники лабораторий.

В дальнейшем бастовать начали ливанские профсоюзы. Главным требованием участников акций стало формирование нового компетентного правительства, разрешение кризиса и проведение необходимых реформ в стране.

Lebanese troops deploy in the northern city of Tripoli taking positions around major state institutions after a night of protests and riots against worsening living conditions left several protesters and 10 soldiers injured.https://t.co/1YP9fCLWeN — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 27, 2021

За забастовками последовали и массовые протесты, которые вот уже несколько дней продолжаются в крупных городах Ливана. Протестующие атакуют офисы Центрального банка и административные здания, на что полиция отвечает применением слезоточивого газа и стрельбой.