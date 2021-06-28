В странах Европы положение дел оказалось немногим лучше. Американский подход к детскому секс-просвету там неизменно критикуется, однако программы обучения школьников в Германии, Бельгии, Португалии, Нидерландах и других странах тоже вызывают определенные вопросы. Стандарты сексуального образования
в Европе базируются на определении сексуальности, предложенном Всемирной организацией здравоохранения. В соответствии с ним, сексуальность – центральный аспект бытия человека на протяжении всей его жизни.
Основные цели сексуального образования в данном регионе звучат вполне разумно: в первую очередь это профилактика подростковых беременностей, ЗППП и ВИЧ, а также, что немаловажно, защита детей от взрослых с расстройствами сексуального влечения (чаще всего под этим имеются в виду педофилы).
Именно стремлением оградить детей от злоумышленников объясняется внедрение полового воспитания в детские сады. Начиная с четырехлетнего возраста воспитанникам рассказывают об основных различиях в мужской и женской половой системе, а также разъясняют понятие личных границ и способы взаимодействия с незнакомцами.
Однако все подобные разговоры не должны нарушать базового стандарта сексуального образования: соответствовать возрасту ребенка. В случае с детьми 4-6 лет задачей преподавателя является рассказать ребенку, что незнакомые взрослые не имеют права трогать его за интимные места и целовать. В случае, если это происходит, ребенка учат громко кричать и убегать.
Предполагается, что педагоги в начальных школах и детских садах не просто рассказывают детям об этом, но и проводят практические занятия. Чаще всего инсценируется ситуация, где воспитатель пытается предложить ребенку сладости, потрогать без разрешения или увести с собой.
Но встречаются и иные методы работы.