Есть еще один интересный момент – кем же были те самые «стажеры» Original Play? Как оказалось, вовсе не психологами и педагогами.

Согласно сайту, Original Play – длительная и временами сложная психофизическая и духовная дисциплина (более подробного определения информационный ресурс организации не представляет). Впрочем, несмотря на длительность и сложность, для желающих «поиграть» не существует никаких специальных требований по профессиональной подготовке. Главными учителями с точки зрения данной методики являются дети, с помощью которых взрослые могут «раскрепоститься и обрести внутренний покой».

Любой желающий может пройти обучение, состоящее из трех лет постоянной игры с детьми и подростками. Минимальное количество детей, с которыми предполагается «поиграть» за это время – около трех тысяч человек, включая детей в разных детских садах (государственных, частных, специальных) и школах (начальные учреждения, гимназии и средняя школа). Кроме того, без внимания не остаются ясли, детские дома, а также учреждения для детей с особыми потребностями.

Какой-либо юридической информации или хотя бы формы согласия родителей детей, с которыми собираются играть стажеры Original Play, организация не предлагает.