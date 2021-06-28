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ПРОЕКТ «РАДУЖНАЯ ПАУТИНА»
I. СЕТЬ ЛОББИСТОВ
II. TIK-TOK-ПРОПАГАНДА
III. МЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
IV. СЕКС-ПРОСВЕТ
RIAFAN.RU
Федеральное агентство новостей не занимается пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, запрещенной статьей 6.21 КоАП РФ, а также осуждает любые формы дискриминации. Приведенные в статьях примеры и события носят исключительно информационный характер.
В сентябре 2020 года издание «РБК» опубликовало результат исследования телемедицинского сервиса «Доктор рядом», согласно которому 74,7% россиян поддержали идею ввести в школах уроки сексуального просвещения. Сервис, за несколько месяцев до этого получивший от VEB Ventures (одна из структур небезызвестного «ВЭБ.РФ») около одного миллиарда рублей, предлагал респондентам выразить свое мнение по поводу того, что школьникам будут рассказывать о строении человеческого тела, заболеваниях, передающихся половым путем, а также об основных методах контрацепции.
Опрос «Доктор рядом» вызвал достаточно бурные дискуссии в социальных сетях: родители и отдельные чиновники возмутились попыткой «развратить» подростков. Активисты секс-просвета в свою очередь заявили о том (и практически никто из оппонентов им не возразил), что большинство родителей также сами не готовы беседовать с собственными детьми об их репродуктивном здоровье и рекомендовать методы контрацепции, считая, что лучше всего с этим справятся приглашенные врачи. Или школьные психологи. Или классные руководители. Кто угодно – но не семья, которая априори с этим не справится.
Как отмечают отдельные эксперты, сексуальное образование в Соединенных Штатах разделилось на два лагеря.
В первом пропагандируется воздержание до вступления в брак, причем это преподносится в качестве единственного выбора, приемлемого с точки зрения общественной морали. Ни о какой профилактике ВИЧ, ЗППП, обсуждении контрацептивов речь не идет, или же ограничивается минимальным набором информации. По такой системе работает образование в Техасе, Иллинойсе и Северной Каролине.
Второй подход – принципиально другой. Он подразумевает собой всеобъемлющее сексуальное образование, включающее в себя профилактику подростковой беременности, ЗППП, предоставление информации о репродуктивном развитии, сексуальной и гендерной идентичности, самовыражении, а также о здоровых сексуальных отношениях, подразумевающие внедрение культуры активного согласия и предотвращение изнасилований.
Разумеется, с точки зрения многочисленных американских организаций здравоохранения второй подход оказался гораздо более эффективным в профилактике тех же подростковых беременностей. Опросы родителей школьников в таких штатах как Северная Каролина и Калифорния продемонстрировали, что такое образование готовы доверить профессионалам от 89 до 96% респондентов.
Впрочем, вскоре выяснилось, что подобное образование также не является идеальным. Оно не подошло подросткам, относящим себя к сообществу ЛГБТК+.
Правозащитная организация Human Rights Campaign выпустила буклет, в котором подробно разъяснили то, что молодые лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и квир-персоны заслуживают обучения в условиях, учитывающих их жизненный опыт, поведение и гендерную идентичность.

Для этого существующие программы полового просвещения должны быть дополнены на предмет инклюзивности и включать в себя, как минимум, следующие аспекты:

  • предоставление учащимся информации о сексуальной ориентации и гендерной идентичности, соответствующую их возрасту и точную с медицинской точки зрения.
  • предположение, что в каждом классе могут быть представители ЛГБТК+, дополнительно необходимо учитывать их расовую принадлежность и более стрессовый опыт в сравнении с гетеросексуальными ровесниками.
  • преподаватель обязан представлять однополые отношения в позитивном свете.
  • по возможности нужно использовать гендерно нейтральные термины, например «партнер» - не «мужчина» или «женщина».
  • необходимо убедиться, что предупреждения об обязательном использовании контрацептивов не могут быть истолкованы таким образом, что предохраняться от нежелательной беременности и ЗППП должны только гетеросексуальные подростки.
  • преподаватель должен избегать каких-либо предположений о сексуальной ориентации или гендерной идентичности учащихся.
В перечне организаций, поддерживающих инклюзивное образование ЛГБТК+ также находится компания Planned Parenthood, лоббировавшая декриминализацию и полное исключение абортов из уголовного законодательства 38 американских штатов.
Ранее Planned Parenthood направила около 45 миллионов долларов на финансирование участия Демократической партии на выборах Президента США в 2020 году. Как оказалось, руководство организации не прогадало – уже после избрания Джо Байдена Planned Parenthood стала исполнителем госконтрактов по обеспечению правительства США тканью эмбрионов, необходимой для использования в медицинских исследованиях.

В скором времени выяснилось, что инклюзивным подходом довольны далеко не все.
Толерантные родители Лос-Анджелеса возмутились программой сексуального образования 10 и 12-летних детей, распространяемой в школьных округах Калифорнии.
Практически все взрослые сами посещали занятия по половому воспитанию, но, как оказалось, ситуация с тех пор несколько изменилась. По словам родителей, на уроках они проходили темы, касающиеся репродуктивного здоровья и гигиены, использования презервативов и отдельных аспектов полового созревания, но никогда не выходили «за рамки» и не могли назвать данные занятия излишне сексуализированными.
Например, изображения половых органов стали преподноситься в более детализированном виде. Акцент на инклюзивности и разнообразии сделал обязательными разговоры об ЛГБТК+ на всех школьных дисциплинах. Ни один родитель не имеет права запретить говорить со своим ребенком о данных темах. Единственный выход – перевод в частные школы, занимающиеся по собственным программам.
Повестка, касающаяся ЛГБТК+, существенно изменила характер бесед учеников и преподавателей. Ранее уроки полового воспитания касались преимущественно репродуктивного сексуального опыта, однако теперь педагоги обязаны рассказывать детям о гомосексуальном сексе, а также затрагивать анальные и оральные практики, а также мануальные техники мастурбации. Возмущение родителей вызвали не столько рассказы о данных видах секса, сколько иллюстрации, содержащиеся в рекомендуемых учебниках и буклетах.
Однако Конни Лейва, один из сенаторов штата Калифорния, отвечающая за внедрение секс-просвета в местных школах, не увидела в этих нововведениях ничего особенного.

В странах Европы положение дел оказалось немногим лучше. Американский подход к детскому секс-просвету там неизменно критикуется, однако программы обучения школьников в Германии, Бельгии, Португалии, Нидерландах и других странах тоже вызывают определенные вопросы.
Стандарты сексуального образования в Европе базируются на определении сексуальности, предложенном Всемирной организацией здравоохранения. В соответствии с ним, сексуальность – центральный аспект бытия человека на протяжении всей его жизни.
Основные цели сексуального образования в данном регионе звучат вполне разумно: в первую очередь это профилактика подростковых беременностей, ЗППП и ВИЧ, а также, что немаловажно, защита детей от взрослых с расстройствами сексуального влечения (чаще всего под этим имеются в виду педофилы).
Именно стремлением оградить детей от злоумышленников объясняется внедрение полового воспитания в детские сады. Начиная с четырехлетнего возраста воспитанникам рассказывают об основных различиях в мужской и женской половой системе, а также разъясняют понятие личных границ и способы взаимодействия с незнакомцами.
Однако все подобные разговоры не должны нарушать базового стандарта сексуального образования: соответствовать возрасту ребенка. В случае с детьми 4-6 лет задачей преподавателя является рассказать ребенку, что незнакомые взрослые не имеют права трогать его за интимные места и целовать. В случае, если это происходит, ребенка учат громко кричать и убегать.
Предполагается, что педагоги в начальных школах и детских садах не просто рассказывают детям об этом, но и проводят практические занятия. Чаще всего инсценируется ситуация, где воспитатель пытается предложить ребенку сладости, потрогать без разрешения или увести с собой.
Но встречаются и иные методы работы.
В 2019 году в Германии и Австрии разразился скандал в связи с деятельностью американской организации Original Play в местных детских садах. Данная методика авторства Фреда Дональдсона (не имеющего психологического, медицинского или педагогического образования) предполагает синтез когнитивного, эмоционального, и сенсорного обучения. На сайте организации сказано, что Original Play – «универсальный процесс, выходящий за рамки культурных, социальных и языковых границ», а также «место встречи, где мы можем почувствовать, что принадлежим к группе без социальных разделений».


По факту оказалось, что представители и «стажеры» Original Play приходили в детские сады (в большинстве своем, кстати, евангелические), лояльные к подобной программе, и играли с детьми подобным образом. Никто из родителей не был введен в курс дела – обо всем они узнали от собственных детей, многим из которых телесные контакты сразу с несколькими незнакомыми взрослыми совершенно не понравились и отбили желание возвращаться в детский сад.
После того, как родители начали массово жаловаться и распространили информацию о подобных лекциях на федеральном телевидении и социальных сетях, такие занятия с детьми в Германии и Австрии начали в срочном порядке запрещать.
Деятельности Original Play это, впрочем, никак не повредило. Организация по-прежнему спокойно работает в Европе, Южной Америке и даже на Ближнем Востоке.

Есть еще один интересный момент – кем же были те самые «стажеры» Original Play? Как оказалось, вовсе не психологами и педагогами.
Согласно сайту, Original Play – длительная и временами сложная психофизическая и духовная дисциплина (более подробного определения информационный ресурс организации не представляет). Впрочем, несмотря на длительность и сложность, для желающих «поиграть» не существует никаких специальных требований по профессиональной подготовке. Главными учителями с точки зрения данной методики являются дети, с помощью которых взрослые могут «раскрепоститься и обрести внутренний покой».
Любой желающий может пройти обучение, состоящее из трех лет постоянной игры с детьми и подростками. Минимальное количество детей, с которыми предполагается «поиграть» за это время – около трех тысяч человек, включая детей в разных детских садах (государственных, частных, специальных) и школах (начальные учреждения, гимназии и средняя школа). Кроме того, без внимания не остаются ясли, детские дома, а также учреждения для детей с особыми потребностями.
Какой-либо юридической информации или хотя бы формы согласия родителей детей, с которыми собираются играть стажеры Original Play, организация не предлагает.
В отличие от США, в Европе родители ни на каком этапе не имеют права отказаться от сексуального просвещения своих детей, как бы они к нему не относились. Более того, в той же Германии родитель или опекун обязан заплатить штраф за прогул ребенком любого школьного занятия – в том числе и занятия по сексуальному образованию. В Дюссельдорфе, например, такой штраф составляет 80 евро за каждый пропущенный день. В Кельне – 155.
В некоторых случаях преподаватели не касаются на уроках спорных тем, но учащиеся обязаны ознакомиться с ними самостоятельно на одобренных государством информационных ресурсах.
Например, бельгийский веб-сайт Allesoverseks, принадлежащий организации Sensoa и изначально предназначенный для 15-летних, оказался в списке рекомендованных бельгийскими школами для детей в возрасте от семи лет.

Преподаватели и родители высказали предположение, что информация на данном сайте излишне сосредоточена на технических аспектах секса, а не на эмоциональных.
С ними трудно поспорить – помимо советов пользоваться презервативами ученики могут научиться нескольким оральным техникам секса, найти точку G (которая гораздо чаще встречается на интимных тренингах для взрослых, чем в официальных медицинских исследованиях), а также узнать, в какой позе наиболее вероятен оргазм для мужчины и женщины.
Разумеется, все аспекты ярко проиллюстрированы.
Представители компании Sensoa, а также Свен Гац, министр по делам молодежи Бельгии, не видят в этом никаких проблем. Также Гац заявил, что молодые люди сталкиваются с сексом везде, поэтому лучше предоставить им необходимый контекст, руководство и информацию. Причем лучше начать делать это как можно раньше.
Противники сексуального образования по всему миру упоминают в первую очередь раннюю сексуализацию детей, увеличивающую риск половых девиаций в будущем, а также несоответствие традиционным семейным ценностям.
Активисты секс-просвета уверяют, что сексуальное просвещение не может нанести никакого вреда. На жалобы о том, что совсем маленьких детей заставляют сомневаться в собственном гендере или ориентации, следует непререкаемый ответ:
«Наши сообщества и школы разнообразны – и это не подлежит обсуждению»
Также утверждается, что любая критика сексуальных отношений ЛГБТК+ - происки организаций и недобросовестных политиков, страдающих гомофобией и намеренно искажающих всю информацию о сексуальных меньшинствах.
При этом недостаточно просто рассказать ребенку о существовании различных сексуальных ориентаций – вдруг отсутствие необходимых знаний навредит его психофизиологическому развитию?
10 сентября 2019 года накануне собрания Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, где рассматривались проблемные вопросы выполнения целей в области устойчивого развития, а также Повестки дня ООН на период до 2030 года, представители организации Project Syndicate представили собственный манифест «Мир и ООН должны сократить рост населения».

В нем сказано, что цели устойчивого развития, которые направлены на то, чтобы «покончить с бедностью, защитить планету и обеспечить процветание для всех», заслуживают похвалы и обобщают тот мир, который многие из нас хотели бы видеть в 2030 году. Но, чтобы у этой концепции был хоть какой-то шанс на реализацию, правительства должны добавить восемнадцатую цель: «Снизить рост населения».

Тот факт, что Project Syndicate аффилирован с Джорджем и Алексом Соросами, разумеется, может являться простым совпадением и не иметь никакого значения.

Вот только документы, представленные ООН и ЮНЕСКО своим содержанием начинают смущать.
Стратегия развития ООН в сфере образования до 2030 года учитывает все «проблемные вопросы» и направлена на формирование системы полового просвещения в школах и детских садах.
На основе стратегии ООН было выпущено «Международное техническое руководство по половому просвещению: научно-обоснованный подход» за авторством ЮНЕСКО, предусматривающее начало сексуального образование с пятилетнего возраста.
Отныне любые разговоры о сексуальности должны касаться гендерной идентичности, ориентации, а также освещать секс как способ получения удовольствия.
Внимательное изучение пособия ЮНЕСКО вызывает достаточно много вопросов. Например, институт семьи и брака рассматривается исключительно с точки зрения нетрадиционных союзов.

Также ребенок 5-8 или 9-12 лет должен ориентироваться в следующих вопросах:

  • описывать нетрадиционные семьи, состоящие из двух и более однополых родителей, говорить о них исключительно с позиции уважения.
  • осознавать безусловную вредность ранних браков и браков, заключенных из-за беременности, но при этом выражать уважительное отношение к любым категориям сожительствующих партнеров.
  • четко разделять понятие гендерной идентичности и биологического пола, а также уметь рассказать о том, как себя может чувствовать человек, у которого эти категории не соответствуют друг другу.
  • ребенок должен знать, где можно найти доверенных лиц (не родителей), которые смогут рассказать о том, что происходит с его телом и почему он чувствует себя так, а не иначе.
  • уважать различные практики выражения сексуальности.
  • знать мужскую и женскую реакцию на половую стимуляцию, а также – основные составляющие сексуального удовлетворения.
  • понимать, что все сексуальные фантазии являются здоровыми и не подлежат осуждению.

К 12 годам ребенок должен научиться правильно пользоваться презервативом и многочисленными способами фармацевтической и иной контрацепции – школьникам рассказывают про внутриматочные спирали, а также перевязку маточных труб.
Подобная осведомленность с точки зрения отчета ЮНЕСКО необходима для того, чтобы избежать заражения ВИЧ-инфекцией, а также незапланированной беременности, которые, с точки зрения отсчета представлены практически как зло одного порядка. Беременность, впрочем, зло, несущественное – ведь всегда можно сделать аборт. Учитель расскажет, как его делают, а также напомнит, что в такой операции нет ничего особенного.
Одним из основных аспектов современного полового просвещения становится позиция, идеализирующая нетрадиционную семью, а также однополые отношения.
Иллюстрацией в данном вопросе может служит новый рекламный ролик, представленный Армией США. Главная героиня – девочка из однополой семьи, описывает свое идеальное детство, а позже направляется на военную службу.
Однако вот ведь какой аспект – мужчины в жизни героини отсутствуют напрочь: ни наставников, ни друзей, ни романтического интереса. Будто их вовсе не существует и взаимодействовать с ними в обществе не нужно.
Другой пример — российский блогер Илья Варламов.
В ролике, посвященном ЛГБТ-семьям, Варламов сообщает, что воспитанные в них дети лучше учатся в школе, больше довольны жизнью и получают от своих родителей гораздо больше любви, чем от гетеросексуальных мамы и папы.
Никто не сообщает о том, что представители ЛГБТК+ - обычные люди со своим набором проблем и комплексов, никак не связанных с ориентацией, что они точно также учатся (или не хотят учиться) выстраивать здоровые отношения, могут изменять или даже не хотеть на ком-то жениться.
В настоящий момент возмущенные возгласы об «очернении» опыта гетеросексуальных цисгендерных людей признаются пропагандой и гомофобией.
Вот только в немецком журнале Der Spiegel уже появились вопросы из тестирования, предназначенного для детей:
«Насколько велика вероятность того, что ваша гетеросексуальность – временное явление и потом это изменится?»

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