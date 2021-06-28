В МИД заявили об отсутствии угрозы для России со стороны талибов

Москва, 28 июня. Активность представителей запрещенного в РФ движения «Талибан»1 не представляет угрозы безопасности России, заявил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Он также отметил, что Россия не видит предпосылок к тому, что военная активность талибов перетечет на территорию сопредельных с Афганистаном государств. Кабулов пояснил, что процесс афганского урегулирования застопорился, в том числе из-за отсутствия переговоров между противоборствующими сторонами.

«Происходит то, о чем мы предупреждали — надо вести переговоры, а не делать вид, что ведешь переговоры», — заявил он.

По его словам, талибы воспользовались заминкой в переговорном процессе для реализации силовых сценариев в регионе.

Ранее сообщалось, что военнослужащие и мирные жители Афганистана начали массово уходить на территорию Узбекистана из-за наступления талибов. Зафиксировано уже несколько инцидентов с афганскими военными и мирными гражданами.

1 Организация запрещена на территории РФ.