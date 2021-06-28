Однако все кроется в деталях: разница в успеваемости оказалась минимальной и в большей степени была связана с социоэкономическими факторами. Ученые отметили, что для усыновления ребенка или процедуры ЭКО в рассматриваемых в исследовании странах необходим высокий заработок, что напрямую сказывается на доступности хорошего образования для детей. Простыми словами — все свелось не к вопросу сексуальной ориентации, а к финансовому благополучию семьи.



Справедливости ради, и N+1, и «Лента.ру» упомянули эти факты в своих статьях. Но зачем нужно было делать столь громкий заголовок, чтобы вносить ясность в следующих абзацах и фактически опровергать его суть?