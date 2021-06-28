Но самый характерный эпизод — рассказ двух геев, взявших ребенка из детского дома. Из него можно узнать, что, когда мальчик говорит о своей жизни в однополой семье, то опекун быстро выставляет его слабоумным и уводит в сторону под предлогом незаконченной социальной адаптации.
Видимо, издание совершенно не видит ничего плохого в прилюдном изображении несовершеннолетнего подростка дураком, к тому же — еще и нелегально усыновленного. Но детище американского «Радио Свободы»* все же далеко не единственное русскоязычное СМИ с такими взглядами и отношением к российским законам. Компанию «Настоящему времени»* в этом вопросе составляет другой иноагент — базирующаяся в Латвии «Медуза»* (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).
Издание часто выпускает материалы глобалистских и леволиберальных взглядов, и в ноябре 2020 года запустило целую серию публикаций на тему прав ЛГБТ. В одной из них авторы точно так же описывают
пути нарушения законодательства и делятся советами с представителями движения. Их список довольно впечатляющий и содержит способы усыновления ребенка однополыми родителями, приобретения льготной ипотеки и страховки, получения наследства и других вещей.
В другом материале
«Медуза»* учит людей уважать ЛГБТ-движение и его позицию. Иногда — с довольно спорными тезисами: например, делает категоричный вывод о том, что геем можно исключительно родиться. Однако современная наука до сих пор не только до конца не пришла к консенсусу по этому вопросу, но и даже допускает возможность изменения сексуальной ориентации в течение жизни. Также редакция оправдывает необходимость гей-парадов и утверждает об их пользе, заключающейся в демонстрации поддержки представителей ЛГБТ и обеспечения равноправия. Издание не уточняет, почему такие мероприятия до сих проводятся в развитых западных странах с полной легализацией сексуальных меньшинств, где иногда уже встречается
обратная дискриминация гетеросексуалов.