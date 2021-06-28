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ПРОЕКТ «РАДУЖНАЯ ПАУТИНА»
I. СЕТЬ ЛОББИСТОВ
II. TIK-TOK-ПРОПАГАНДА
III. МЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
IV. СЕКС-ПРОСВЕТ
RIAFAN.RU
11 июня 2013 года в России был принят федеральный закон 135-ФЗ, который предусматривал административную ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений сексуальных среди несовершеннолетних. За распространение материалов штрафам могут быть подвергнуты как физические, так и юридические лица. Но формулировки законодательного акта не устанавливают жестких запретов и принципиально не препятствуют упоминанию темы ЛГБТ в информационном пространстве. И этим пользуются российские СМИ: под видом обыкновенных новостей иногда продвигается ныне популярная на Западе повестка.

В октябре 2020 года издание «Лента.ру» опубликовало новость с громким заголовком «Дети из гомосексуальных пар оказались успешнее сверстников в учебе», а днем ранее статью с аналогичным названием разместил ресурс N+1. Авторы ссылались на публикацию журнала American Sociological Review об исследовании Левенского католического университета в Бельгии. Тогда работники заведения собрали данные об успеваемости 1,2 миллиона детей и выяснили, что в 12-летнем возрасте оценки подростков из однополых пар были выше, чем у сверстников из обыкновенных семей.
Однако все кроется в деталях: разница в успеваемости оказалась минимальной и в большей степени была связана с социоэкономическими факторами. Ученые отметили, что для усыновления ребенка или процедуры ЭКО в рассматриваемых в исследовании странах необходим высокий заработок, что напрямую сказывается на доступности хорошего образования для детей. Простыми словами — все свелось не к вопросу сексуальной ориентации, а к финансовому благополучию семьи.

Справедливости ради, и N+1, и «Лента.ру» упомянули эти факты в своих статьях. Но зачем нужно было делать столь громкий заголовок, чтобы вносить ясность в следующих абзацах и фактически опровергать его суть?
Свою роль в пропаганде ЛГБТ играют и действующие в России социологические центры. В мае 2019 года «Левада»* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) провела опрос 1625 человек в 50 субъектах РФ и заявила, что почти половина жителей страны выступают за равные права для представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Новость подхватили СМИ: в частности, издание Znak отметило, что такой показатель поддержки — самый высокий за последние 14 лет. Об этом же написала и русская служба BBC.
Заместитель руководителя центра Денис Волков в интервью РБК своеобразно интерпретировал результаты: по его словам, исследование стало признаком снижения эффекта от закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Активисты в соцсетях и вовсе утверждали о прямом следствии положительного отношения населения России к ЛГБТ-движению.

За кадром остались несколько важных деталей. Так, один из главных вопросов звучал: «Вы согласны или не согласны с утверждением, что геи и лесбиянки должны пользоваться в России такими же правами, как и другие граждане?» С одной стороны, в его постановке изначально кроется посыл, что люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией в стране принципиально сильно ограничены. С другой — нет уточнения, о каких конкретно правах говорится в опросе.
Почему это так важно? Значительная часть населения страны не испытывает принципиальной нелюбви к геям и лесбиянкам и совершенно не выступает против того, чтобы они реализовали свое право на образование, медицинскую помощь или трудоустройство. Одновременно к однополым бракам, усыновлению ими детей или просто к пропаганде ЛГБТ общество относится негативно. И если бы исследователи грамотно сформулировали вопрос, то получили бы совершенно другие результаты.

Ничто не мешало сотрудникам «Левады»* проявить профессионализм и не прибегать к манипуляциям в постановке вопроса: в этом случае они получили бы гораздо более приближенную к реальности картину. Однако тогда исчез бы повод для кричащих заголовков в СМИ и удобно подогнанной аналитики.

Почему социологический центр не поступил иначе — вопрос риторический. Особенно с учетом того, что свое исследования «Левада»* проводила с помощью ЛГБТ-организации «Выход».
Довольно часто освящением ЛГБТ-повестки в выгодном свете занимаются связанные с западными структурами масс-медиа, признанные в России иностранными агентами. Одно из них — «Настоящее время»* (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), созданное американской медиакорпорацией «Радио свобода»* (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) при участии «Голоса Америки»* (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Публикации ресурса затрагивают сразу несколько направлений. В одной из статей критикуется российское МВД за непредоставление статуса беженцев иностранным гражданам по причине нетрадиционной сексуальной ориентации. Авторы публикации утверждали, что сотрудники управления по вопросам миграции оскорбляли соискателей и чинили им препятствия для получения документов, требуя доказательств принадлежности к гей-сообществу. При этом даже в самой заметке как бы ненароком указано, что аналогичное подтверждение требуется и в других странах, в том числе — в США. В другом материале «Настоящее время» рассказывает о живущих в России гомосексуальных спортсменах и спортивных журналистах.
Куда сильнее пропаганда темы ЛГБТ проявляется в статье, где корреспондент издания берет интервью у трех нелегальных однополых семей, живущих в России. Там они подробно описывают случаи собственноручного нарушения российского законодательства, запрещающего усыновление детей гомосексуальными парами. Опрошенные делятся с читателями опытом оформления опеки над детьми или получения материнского капитала в обход законов.
Какой нарратив используется в материале — лучше всего показывает реплика одной из респонденток: она со ссылкой на свою знакомую утверждает, что 90% школьников до 15 лет пробуют и гомосексуальные, и гетеросексуальные отношения. Редакцию «Настоящего времени»* не смутили ни такие феноменальные цифры, ни источник их получения.

Согласно проведенному в прошлом году исследованию, до 5,6% взрослого населения США принадлежит к ЛГБТ-сообществу. Показатель немного вырос с 2017 года, когда он составлял 4,5%. В 2016 году была также опубликована статья в журнале Archives of Social Behavior, в которой авторы рассказали о двукратном росте числа людей, хоть раз в жизни вступавших в однополые отношения.

Однако в процентном выражении это значение составило лишь 8% — несравнимо меньше 95%, о которых утверждает редакция «Настоящего времени» в своем материале со ссылкой на данные респондента.
Но самый характерный эпизод — рассказ двух геев, взявших ребенка из детского дома. Из него можно узнать, что, когда мальчик говорит о своей жизни в однополой семье, то опекун быстро выставляет его слабоумным и уводит в сторону под предлогом незаконченной социальной адаптации.

Видимо, издание совершенно не видит ничего плохого в прилюдном изображении несовершеннолетнего подростка дураком, к тому же — еще и нелегально усыновленного. Но детище американского «Радио Свободы»* все же далеко не единственное русскоязычное СМИ с такими взглядами и отношением к российским законам. Компанию «Настоящему времени»* в этом вопросе составляет другой иноагент — базирующаяся в Латвии «Медуза»* (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Издание часто выпускает материалы глобалистских и леволиберальных взглядов, и в ноябре 2020 года запустило целую серию публикаций на тему прав ЛГБТ. В одной из них авторы точно так же описывают пути нарушения законодательства и делятся советами с представителями движения. Их список довольно впечатляющий и содержит способы усыновления ребенка однополыми родителями, приобретения льготной ипотеки и страховки, получения наследства и других вещей.

В другом материале «Медуза»* учит людей уважать ЛГБТ-движение и его позицию. Иногда — с довольно спорными тезисами: например, делает категоричный вывод о том, что геем можно исключительно родиться. Однако современная наука до сих пор не только до конца не пришла к консенсусу по этому вопросу, но и даже допускает возможность изменения сексуальной ориентации в течение жизни. Также редакция оправдывает необходимость гей-парадов и утверждает об их пользе, заключающейся в демонстрации поддержки представителей ЛГБТ и обеспечения равноправия. Издание не уточняет, почему такие мероприятия до сих проводятся в развитых западных странах с полной легализацией сексуальных меньшинств, где иногда уже встречается обратная дискриминация гетеросексуалов.

Далеко не все сторонники закона по запрету пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних одобряют всю деятельность ЛГБТ-движения. Например, известный публицист Евгений Понасенков обвинял активистов в том, что они защищают лишь определенную прослойку общества вместо заботы о правах человека в целом. Деятель считает, что ЛГБТ-сообщество само по себе объединяет принципиально разные и несовместимые группы людей с различными потребностями и интересами.
Легализацией повестки ЛГБТ в масс-медиа занимаются и другие российские СМИ, не из реестра иноагентов. Телеканал «Дождь» в недавнем выпуске пригласил Рената Давлетгильдеева — автора Telegram-канала «Гей и динамит». Эфир был приурочен к месяцу «прайда» в западных странах и включал в себя вопрос «как победить пещерную гомофобию в России».

За почти 30 минут из уст активиста можно услышать немало откровений. В одном из них Давлетгильдеев обосновывал развешивание символики движения тем, что от ее вида человек не сменит ориентацию. Другим странным утверждением стало объяснение причин проведения месяцев «прайда»: гость заявил, что ЛГБТ-движение является угнетаемой группой, как ученые, темнокожие и евреи в прошлом, поэтому мероприятия он назвал видом борьбы с дискриминацией. Ведущих не удивила ни постановка геев и лесбиянок в один ряд с учеными и евреями, ни довольно необычные способы сопротивления притеснениям.
Гей-прайд — акция для демонстрации наличия представителей ЛГБТ в обществе, поддержки и защиты их прав. Включает в себя различные мероприятия — от массового использования символики и публичных выступлений до проведения гей-парада. В западных странах гей-прайд часто проводится в июне и может длиться весь месяц.

Сторонники и участники акций утверждают, что их цель — показать гордость сексуальной ориентацией и принадлежностью к сообществу, которое отстояло свое право на существование.

Гей-прайды не раз подвергались критике за избыточное внимание и фокус на теме ЛГБТ, особенно в тех странах, где представители движения давно обладают всеми правами. Вскрывались факты принудительной отправки людей на эти мероприятия, а также использования политической повестки. В частности, мэрия Торонто угрожала прекратить финансирование гей-прайда в городе в случае участия в нем организации «Геи против израильского апартеида», выступающей в поддержку Палестины.
«Новая газета» тоже посвящает часть своих публикаций тематике ЛГБТ. В одной из них издание рассказывает о Московском центре
ЛГБТ-инициатив, где несколько абзацев посвящено 28-летнему трансгендеру из Дагестана. В них человек описывает свою долгую работу проституткой в Москве, Стамбуле и Дубае, проблемы с полицией и клиентами, употребление наркотических веществ. Респондент также утверждал об отсутствии полной гармонии после его гендерного перехода.

Все это могло бы сойти, скорее, за антипропаганду, если бы не регулярное освещение редакцией «Новой газеты» повестки движения и сотрудничество издания с правозащитными ЛГБТ-организациями.
Тематику ЛГБТ в информационном пространстве освещают не только СМИ, но и публичные личности. В июне 2020 года известный блогер Илья Варламов снял ролик с говорящим названием «Дети в ЛГБТ-семьях. Что лучше: детский дом или однополая семья?» В самом заголовке уже используется манипуляция в виде сравнения двух несопоставимых категорий, которое фактически не оставляет читателю выбора. Аналогичный софистический прием Варламов применяет в своем аргументе, по которому множество детей в России и так живут в однополых семьях из-за развода родителей.

В перечислении научных работ он утверждает о более высоких показателях успеваемости подростков из гомосексуальных пар, хотя, как уже было отмечено ранее, это объясняется финансовым благополучием их родителей. Блогер также критикует исследования, нашедшие негативные последствия воспитания детей однополыми родителями: их он считает несостоятельными и апеллирует к ангажированности авторов. Однако Варламов ни разу не упоминает, например, статью Марка Регнеруса.
Марк Регнерус — американский социолог из Техасского университета, который в 2012 году провел исследование на тему различий между детьми из разнополых и однополых семей. Проведенные ранее по этой теме работы сталкивались с критикой из-за небольших, непредставительных или специально подобранных выборок, поэтому Регнерус провел опрос среди 2298 взрослых в возрасте от 18 до 39 лет. В их числе находились 175 респондентов с матерями-лесбиянками и 73 с отцами-геями.

Результаты исследования показали наличие статистически ощутимой разницы между детьми из гетеросексуальных и гомосексуальных семей по множеству показателей: это шло вразрез с господствующим утверждением об отсутствии таких различий.

Сразу после публикации вместо научной дискуссии на Регнеруса разом обрушился вал критики от общественных организаций. Дошло даже до того, что 27 ученых выпустили письмо в его защиту с осуждением травли. Позже социолог обоснованно ответил на обвинения аргументами, но нападки ЛГБТ-активистов не прекратились: Регнеруса заваливали угрозами и «письмами ненависти».
Отстаивает важность защиты прав ЛГБТ и общественный деятель Максим Кац. В своем ролике он демонстрирует простую логическую цепочку: в развитых странах разрешены однополые браки с гей-парадами, поэтому нужно сделать то же самое. Кац не приводит других аргументов и не упоминает примеры благополучных государств Юго-Восточной Азии, которые пришли к экономическому успеху и без легализации многих требуемых ЛГБТ-движением прав.
Продвижение ЛГБТ-повестки в СМИ часто производится по одной и той же методике, описанной в книге «After The Ball» («После бала»). Она была написана еще в 1989 году двумя гей активистами из Гарварда – нейропсихологом Маршаллом Кингом и руководителем отдела маркетинга и рекламы Хантером Мадсеном. Издание фактически содержало подробный план преобразования социальных ценностей среднестатистического жителя США и его отношения к ЛГБТ-движению через пропаганду и манипуляции. Условно он состоит из шести пунктов:

1. Говорить о сексуальных меньшинствах как можно громче и чаще, занимая этой темой информационное пространство;

2. Выставлять агрессивных представителей сексуальных меньшинств жертвами;

3. Дать гетеросексуальным сторонникам ЛГБТ ощущение, что их деятельность по защите сексуальных меньшинств является правым делом;

4. Выставлять представителей сексуальных меньшинств в хорошем выгодном свете;

5. Выставлять противников ЛГБТ-движения в невыгодном отрицательном свете;

6. Заниматься масштабным поиском денежных средств для продвижения повестки.

Важность книги полностью подтверждают и сами активисты. Например, сооснователь и руководитель «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков заявил, что «After The Ball» фактически стала азбукой для сторонников движения в России и во всем мире. По его словам, это методичка до сих пор активно используется для продвижения идей ЛГБТ в СМИ и обществе в целом.
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