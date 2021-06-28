Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 28 июня. В результате столкновения двух автомобилей отечественного производства на 87 км трассы Константиновский — Тацинская один человек погиб, а двое получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД ГИБДД по Ростовской области, авария произошла из-за нарушения правил расположения транспортного средства во время движения. Автомобиль LADA Приора выехал на встречную полосу и допустил столкновение с ВАЗ-2104.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка «четверки» скончалась на месте. Оба водителя с различными повреждениями были доставлены в больницу.

По факту происшествия проводится проверка, в результате которой сотрудники ГИБДД установят причину произошедшего.

Ранее ФАН сообщал, что на трассе М-4 Дон в Аксайском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель одного из автомобилей оказался в реанимации.