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Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Ростовской области

Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Ростовской области
управление ГИБДД по Ростовской области  / 

Ростов-на-Дону, 28 июня. В результате столкновения двух автомобилей отечественного производства на 87 км трассы Константиновский — Тацинская один человек погиб, а двое получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД ГИБДД по Ростовской области, авария произошла из-за нарушения правил расположения транспортного средства во время движения. Автомобиль LADA Приора выехал на встречную полосу и допустил столкновение с ВАЗ-2104.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка «четверки» скончалась на месте. Оба водителя с различными повреждениями были доставлены в больницу.

По факту происшествия проводится проверка, в результате которой сотрудники ГИБДД установят причину произошедшего.

Ранее ФАН сообщал, что на трассе М-4 Дон в Аксайском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель одного из автомобилей оказался в реанимации.

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дтп ростовская область тацинка
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