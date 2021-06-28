Как оказалось, научное сообщество Швеции еще в 2016 году опубликовывало данные
о повышенных рисках суицидов среди мужчин и женщин, состоящий в однополых союзах. Это при условии, что Швеция является страной, признанной одной из самых доброжелательных к представителям ЛГБТК+.
В феврале 2021 года аналитическая компания Gallup показала
, что каждый шестой гражданин США, родившийся в период с 1997 по 2000 год отказывается идентифицировать себя как гетеросексуала – и число таких людей продолжает расти. Причем 11% из них определяют себя как трансгендеров.
Безусловно, определенный процент людей действительно рождается с нетрадиционной сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью. Однако настораживает уже тот факт, что все они используют практически одинаковую риторику, ролевые модели и даже имидж. (Все гипотезы о врожденности гомосексуальной ориентации, только гипотезы).
Подавляющее большинство представителей ЛГБТ в молодом поколении США (поколении Z) бисексуальны (72%). Бисексуалы, испытывают больше проблем с психическим и физическим здоровьем, даже чем гомосексуальные люди! Во всём западном мире растёт заболеваемость ИППП, в основном за счет гомосексуалистов, что подтверждает увеличение этого сообщества.
Кроме того, отчего-то в кругах ЛГБТ-активистов не принято оглашать на публику все особенности трансгендерного перехода и связанных с этим физических неудобств и даже страданий.
Как оказалось, трансгендеры склонны к депрессии и суицидальным настроениям еще сильнее, чем гомосексуалисты. Учитывая такое количество медицинских процедур, осуществленных в молодом возрасте, наличие глубокой депрессии и неудовлетворенности жизнью из-за проблем со здоровьем, это не является чем-то удивительным.