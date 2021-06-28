Правда, в настоящий момент половое влечение и оргазм никто не собирается вытравливать или сводить на нет. Более того, индустрия развлечений зарабатывает на них баснословные деньги. Приложения для знакомств Tinder, Pure, Grindr и некоторые другие первыми стали не только предлагать безопасный способ приглашения на свидания, но также предоставили возможность указывать сексуальную ориентацию, особые предпочтения, выбрать свою половую принадлежность, вообще отказаться от нее или даже «менять по настроению».

Позже стали появляться отдельные ролики и каналы на YouTube, а также группы в русскоязычной социальной сети «Вконтакте», явно или неявно предлагающие объединяться по признаку сексуальной ориентации и отношения к собственному гендеру.

Особый отклик это в первую очередь нашло у детей и подростков, большинство из которых в силу специфики возраста или жизненных обстоятельств почувствовали свою оторванность от общества, ненужность и одиночество.

Такие дети получили в социальных сетях принятие, а также, что немаловажно, подтверждение своего права на существование.

И вот тогда появился TikTok.