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ПРОЕКТ «РАДУЖНАЯ ПАУТИНА»
I. СЕТЬ ЛОББИСТОВ
II. TIK-TOK-ПРОПАГАНДА
III. МЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
IV. СЕКС-ПРОСВЕТ
RIAFAN.RU
Федеральное агентство новостей не занимается пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, запрещенной статьей 6.21 КоАП РФ, а также осуждает любые формы дискриминации. Приведенные в статьях примеры и события носят исключительно информационный характер.
Мы разорвали связи между родителем и ребенком, между мужчиной и женщиной, между одним человеком и другим. Никто уже не доверяет ни жене, ни ребенку, ни другу. А скоро и жен, и друзей не будет. Новорожденных мы заберем у матери, как забираем яйца из-под несушки.
Эта цитата из культового романа Джорджа Оруэлла «1984» имеет продолжение:
Половое влечение вытравим. Размножение станет ежегодной формальностью, как возобновление продовольственной карточки. Оргазм мы сведем на нет. Наши неврологи уже ищут средства. Не будет иной верности, кроме партийной верности.
Правда, в настоящий момент половое влечение и оргазм никто не собирается вытравливать или сводить на нет. Более того, индустрия развлечений зарабатывает на них баснословные деньги. Приложения для знакомств Tinder, Pure, Grindr и некоторые другие первыми стали не только предлагать безопасный способ приглашения на свидания, но также предоставили возможность указывать сексуальную ориентацию, особые предпочтения, выбрать свою половую принадлежность, вообще отказаться от нее или даже «менять по настроению».
Позже стали появляться отдельные ролики и каналы на YouTube, а также группы в русскоязычной социальной сети «Вконтакте», явно или неявно предлагающие объединяться по признаку сексуальной ориентации и отношения к собственному гендеру.
Особый отклик это в первую очередь нашло у детей и подростков, большинство из которых в силу специфики возраста или жизненных обстоятельств почувствовали свою оторванность от общества, ненужность и одиночество.
Такие дети получили в социальных сетях принятие, а также, что немаловажно, подтверждение своего права на существование.
И вот тогда появился TikTok.
Название данной медиа-платформы подобрано весьма интересно. Тик-Ток – это механический человек из романов Лаймена Фрэнка Баума, посвященной приключениям девочки Дороти в волшебной стране Оз. У Тик-Тока есть отдельный механизм для того, чтобы двигаться и разговаривать, однако он не в состоянии использовать их самостоятельно. Когда кончается завод, Тик-Ток превращается в груду механического хлама. Согласно сюжету книг, он не является живым, не испытывает эмоций и чувств, однако он может быть верным слугой для других людей.
Только за 2020 год количество пользователей TikTok в России выросло почти на 140%. При этом весной 2020 года был отмечен скачок в количестве подростков-пользователей, вызванный изоляцией от общества в связи с ограничительными мерами из-за пандемии. Сегодня 66% детей уже не представляют свою жизнь без смартфона. Общее же число пользователей онлайн-платформы во всем мире по состоянию на январь 2021 года составляло свыше 689 миллионов человек.
При этом нельзя сказать, что деятельность TikTok не встречает никаких препятствий со стороны регионального законодательства. Например, еще в 2019 году Соединенные Штаты оштрафовали на 5,7 миллионов долларов компанию за публикацию видеоконтента с детьми, не достигшими 13 лет. В 2020 году TikTok был обвинен в использовании персональных данных американских пользователей, международном шпионаже и был запрещен. Впрочем, уже в июне 2021 года Джо Байден, новый президент США, отменил ограничения на работу медиа-платформы.
Также запрет на работу TikTok наложил суд индийского штата Тамилнад, постановив, что социальная сеть занимается распространением порнографии и поощряет педофилию.
В России китайская социальная сеть представлена компанией ООО «ТИКТОК РУС», зарегистрированной в марте 2020 года. Ее учредители - TikTok Pte. Ltd (зарегистрирована в Сингапуре) и компания «Тикток информейшн технолоджис Юк Лимитед» (Великобритания).

Тео Бертрам, директор TikTok по правительственным связям и политике в Европе, также заявлял о том, что с 1 января по 30 июня 2020 года социальная сеть удалила более 500 видеозаписей, противоречащих законодательству разных государств. По словам Бертрама, примерно половина таких запросов поступили из Российской Федерации. Директор TikTok назвал российское законодательство «ужасным», но сокрушенно добавил, что медиа-платформа «к сожалению, обязана соблюдать требования страны, в которой работает».
В данном случае речь шла о контенте-ЛГБТК+.
ЛГБТ— аббревиатура, возникшая в английском языке для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей.
Тео Бертрам также рассказал о том, что за первую половину 2020 года соцсеть удалила свыше 104 миллионов видеороликов сексуального характера (около 30,9%), а также контента с демонстрацией самоубийств, членовредительства или даже реальных убийств (13,4%). В число удаленных записей попали также ролики, пропагандирующие употребление наркотиков, разжигание ненависти к той или иной социальной группе, а также жестокое обращение с животными.
Позже к делу подключились представители TikTok в России. Они заявили о том, что информация, представленная Бертрамом по поводу удаления ЛГБТ-контента по запросу властей не является корректной. В соответствии же с отчетом прозрачности деятельности за первое полугодие 2020 года, TikTok удалил 296 роликов по запросу российских госорганов. Однако представители медиа-платформы подтвердили, что удаленный контент «не имел никакого отношения» к ЛГБТК+.
В 2013 году Кодекс Российской Федерации дополнила статья 6.21, устанавливающая административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Такая пропаганда, в соответствии с текстом закона, должна направляться на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений или же навязывание информации, вызывающей интерес к таким отношениям.
Формулировки, указанные в КоАП, между тем, подлежат достаточно широкому толкованию и вместе с тем не содержат четко сформулированных запретов и принципиально никак не препятствуют появлению ЛГБТК+ - повестки в медиа-пространстве.
Еще в 2019 году представители российского Роскомнадзора провели рабочую встречу с руководителями профильных направлений TikTok и обсудили вопросы соблюдения аспектов законодательства, касающихся защиты несовершеннолетних, а также предотвращения возможных киберугроз.
Представители TikTok, а также управляющей им компании ByteDance предоставили контактные данные для обработки запросов Роскомнадзора в режиме 24/7.
По отдельным данным, встреча состоялась из-за предполагаемой проверки социальной сети на наличие и распространение порнографического контента. В настоящий момент неизвестно, проводилась ли такая проверка, а также каковые ее результаты, однако ни одного штрафа за пропаганду нетрадиционных отношений компания не получила. Это при условии, что если прямо сейчас войти в приложение TikTok и ввести поисковой запрос «лгбт» или lgbt, то медиа-платформа тут же предлагает на выбор десятки тематических аккаунтов, отмеченных радужными и иными флагами квир-сообщества. При этом многие аккаунты принадлежат несовершеннолетним.

Стоит заметить, что статья 6.21 имеет достаточно специфичную правоприменительную практику. Например, уже третий штраф за нарушение данной законодательной нормы получила активистка-художница Юлия Цветкова, рисовавшая рисунки с изображением счастливых однополых семей а тысячи групп в российской социальной сети Вконтакте не замечаются, не блокируются.
Вместе с тем, известный тик-токер Даня Милохин, неоднократно появляющийся в женском платье на массовых мероприятиях, ни разу к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений не привлекался.
В начале 2020 года на территории России стали появляться так называемые TikTok-дома (они же блогерхаусы). Интернет-ресурс Rusbase приводит слова Евгения Гуцала, продюсера креативного агентства Divico, рассказавшего о том, что прошлым летом в России открывалось от пяти до десяти блогерхаусов еженедельно.
TikTok-хаус – коттедж или квартира, где одновременно проживают несколько блогеров, совместно создающих аудиовизуальный контент. Организаторы, предоставившие блогерам место в TikTok-хаусе, берут на себя все обязательства по их содержанию и продвижению. Как правило, участникам таких проектов от 17 до 22 лет, какой-либо медийной известности никто из них ранее не имел.

На сегодняшний день самые популярные TikTok-дома – Dream Team House и ХО Team. Содержание каждого обходится примерно в пять-шесть миллионов рублей в месяц. Организаторы оплачивают все – аренду дома, всю необходимую технику, реквизит, одежду, питание, одежду, операторов, стилистов, юридическое сопровождение и многое другое.
Именно из Dream Team House вышел самый популярный российский тик-токер Даня Милохин, количество подписчиков которого достигает почти 13 миллионов человек. Собственником Dream Team House является агентство WildJam, «чьими» блогерами являются также такие медийные персоны как Наталья Краснова, Гусейн Гасанов и даже Артемий Лебедев.
Каждый из блогеров создает свой собственный контент, но они также обязаны снимать совместно несколько роликов в день, помогая друг другу набирать подписчиков.
Dream Team House также известен тем, что тик-токеры, живущие в нем, позиционируют себя как открытая и дружная семья, которая якобы не имеет с WildJam никаких контрактных обязательств. Контент, публикуемый в аккаунте тик-ток хауса, напоминает репортаж из той же страны Оз или Неверленда, страны, куда сбежал из реального мира Питер Пэн.
Подростки находятся в загородном доме, где есть все. Они прыгают на батуте, обмазывают друг друга пеной для бритья, делают друг другу макияж, устраивают вечеринки и радуются жизни. Интересный факт заключается в том, что почти все блогеры Dream Team House – дети из неполных провинциальных семей с низким уровнем дохода. Даня Милохин – и вовсе сирота, назвавший Dream Team House своим родным домом.
В конце мая TikTok объявил о создании Фонда вдохновляющих создателей контента и выделил 100 миллионов рублей на поддержку авторов популярных роликов из России.


Не все из подписчиков TikTok могут попасть в такую «страну Оз», но многие из них мечтают об особом месте, где получат безусловное принятие. Речь идет не только о сиротах или детях из «низов общества»: подростки из благополучных семей также чувствуют одиночество и испытывают потребность быть услышанными.
Подросток с адекватной самооценкой, а также со здоровым принятием своего изменяющегося организма – явление достаточно редкое. Кроме того, первые (как правило – неудачные) отношения с другим человеком, а также одновременное разрушение идеального образа собственных родителей, нередко провоцируют кризис идентичности. Подросток ищет свое место в этом мире, пытается определить в нем свою роль, а также пытается сформировать собственную систему ценностей.
Это и делает его идеальным объектом для тонкой психологической работы, результаты которой могут принести пользу третьим лицам. Причем не только финансовую.
Культура ЛГБТК+, а точнее то, что преподносится под видом ЛГБТК+, позиционируется как идеология любви ко всему живому. Иными словами – тебя примут любым: девочкой, мальчиком, толстым, непохожим на таких красивых сверстников своего пола или даже просто неидеальным. В образах ЛГБТК+ подросток встречает нечто, очень близкое безусловной материнской любви, которую далеко не каждый родитель способен демонстрировать круглосуточно.
В этом одна из сильных сторон данного метода психологического воздействия: любой, кто выступает против такой любви, автоматически становится врагом – будь то хоть государство, хоть родная мать.
Вместе с тем, ребенок и подросток редко имеет в себе такие душевные силы, чтобы смириться с тем, что близкие никогда не примут его выбор (будь то выбор иного пола или сексуальной ориентации). Он чувствует себя оторванным от мамы, а вместе с ней – и от всего мира, а свое рождение начинает считать ошибкой.

Большое распространение в TikTok получили ролики, на которых запечатлены так называемые «идеальные отношения». Разумеется, с человеком своего пола, который демонстрируется как понимающий все без слов и с которым даже нет повода для ссор.
Кроме того, в видеоконтенте нередко фигурируют подростки с доведенными до абсурда феминными или маскулинными чертами характера (или даже внешности).

Встречаются и обратные случаи – подросток или стремится замаскировать внешние признаки собственного пола, стремясь к визуальной андрогинности, или же старательно маскируется, пытаясь «стать» мальчиком или девочкой.
В 2019 году в российском сегменте TikTok даже появилась мода на «томбоев» - девушек, одевающихся в мужскую одежду, делающих характерные короткие стрижки,
использующих мужские жесты, манеру поведения и даже, в некоторых случаях, меняя имена и требуя обращаться к себе в мужском роде.
При этом подписчиков нисколько не смущает практически один и тот же образ, тиражируемый очередным тик-токером.
Блогеры не только переодеваются в женские платья или пытаются выглядеть, как мальчики. Нередко случается, что они изображают животных или даже дьявола. Общее у этих пользователей TikTok, однако, одно – отрицание собственного пола и личной сексуальности, стремление
непременно изменить их, исправить «ошибку природы». Иными словами – уничтожить собственное «я».

Зачастую подростки, записывающие подобный видеоконтент, прекрасно знакомы с содержанием закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В таком контексте даже мимолетное чувство – от похоти до легкой нежности – обретает особой налет драматизма и становится «запретной». То есть – невероятно увлекательной.
Одной из наиболее ярких песен об однополых отношениях, в которой отражается ход мыслей влюбленных подростков, является композиция Алены Швец «Две девочки», где фигурируют следующие строки:
Да, я знаю, мне нельзя тебя любить
Понимаю, но я не могу забыть твои руки
Под одеждой горячо, не увидимся еще
Две недели, счет пошел.

Твоя мать ненавидит меня
Говоря, что я ошибка, выгоняет в подъезд
Вылетаю вниз с улыбкой, я чего-то нажрусь
Может быть, не очнусь, но от тебя я никогда не откажусь

Хочешь, я имя твое набью?
А сверху еловые веточки
Мир так жесток, если вдруг любовь
Чувствуют между две девочки

Сердца взрываются в унисон,
В парке завяжем две ленточки.
Будут сильней, чем закон и зло
Две запрещенные девочки.
Девушки записывают видеоролики, целуясь под данную песню, некоторые открыто пишут о весьма специфических отношениях с родителями, которые представлены или классическими, ничего не понимающими «гомофобами», или же позволяющими своим детям абсолютно все.
Закон отождествляется со злом, мать – с ненавистью, собственное существование – не опыт, а ошибка, мир непременно жесток, а жизнь без другого человека является поводом умереть.
Самое страшное обстоятельство заключается в том, что приверженцы традиционных ценностей очень редко находят в себе достаточно толерантности и любви, чтобы объяснить разрушительность подобных установок.
«Две девочки» завершаются тем, что одна из героинь отрицает свою гомосексуальность и предпочитает «слиться с тупой толпой». У другой же:
В нашей радуге цвета вдруг померкли навсегда
Лучше бы ты умерла.
Никакого возрождения, только смерть.
Как оказалось, научное сообщество Швеции еще в 2016 году опубликовывало данные о повышенных рисках суицидов среди мужчин и женщин, состоящий в однополых союзах. Это при условии, что Швеция является страной, признанной одной из самых доброжелательных к представителям ЛГБТК+.
В феврале 2021 года аналитическая компания Gallup показала, что каждый шестой гражданин США, родившийся в период с 1997 по 2000 год отказывается идентифицировать себя как гетеросексуала – и число таких людей продолжает расти. Причем 11% из них определяют себя как трансгендеров.
Безусловно, определенный процент людей действительно рождается с нетрадиционной сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью. Однако настораживает уже тот факт, что все они используют практически одинаковую риторику, ролевые модели и даже имидж. (Все гипотезы о врожденности гомосексуальной ориентации, только гипотезы).
Подавляющее большинство представителей ЛГБТ в молодом поколении США (поколении Z) бисексуальны (72%). Бисексуалы, испытывают больше проблем с психическим и физическим здоровьем, даже чем гомосексуальные люди! Во всём западном мире растёт заболеваемость ИППП, в основном за счет гомосексуалистов, что подтверждает увеличение этого сообщества.
Кроме того, отчего-то в кругах ЛГБТ-активистов не принято оглашать на публику все особенности трансгендерного перехода и связанных с этим физических неудобств и даже страданий.
Как оказалось, трансгендеры склонны к депрессии и суицидальным настроениям еще сильнее, чем гомосексуалисты. Учитывая такое количество медицинских процедур, осуществленных в молодом возрасте, наличие глубокой депрессии и неудовлетворенности жизнью из-за проблем со здоровьем, это не является чем-то удивительным.
По количеству самоубийств детей и подростков Россия заняла первое место в мире в 2013 году. С тех пор статистика на протяжении нескольких лет выравнивалась в положительную сторону, но в 2019-2020 годах количество случаев детских суицидов снова возросло. По мнению экспертов, основная причина самоубийств – необходимость импульсивной эмоциональной разрядки после конфликтов с родственниками, а также – наставниками в образовательных учреждениях.
В дополнение к этому – депрессивное состояние, которое у некоторых подростков может длиться на протяжении нескольких лет, подогреваемое тонкой психологической работой сторонних структур.
Никто из них не собирается защищать права сексуальных меньшинств или облегчать кому-либо жизнь. Отсутствие собственной идентичности, осознанной системы ценностей порождает тяжелые депрессивные расстройства, итогом которых становится смерть еще не сформировавшегося человека. Человека, который заранее убежден в том, что не сможет иметь семьи и оставить потомство. В отдельных случаях такой человек даже не будет чувствовать права завести детей, не говоря уже о физической возможности это сделать.
Кому же не понравится, когда отдельная нация сама устроит себе геноцид?
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